ไม่ธรรมดา! “แฮ็กเกอร์ตี” เผยแท็กติกเด็ดกด “ยูกิ” รั้งบัลลังก์คิกบ็อกซิง

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากสหราชอาณาจักร ออกมาเผยถึงเบื้องหลังแผนเด็ดที่ใช้แก้ทางลูกเตะคาล์ฟคิกของ “ยูกิ โยซะ” จนสามารถรั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิงครั้งที่ 2 ได้สำเร็จด้วยชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ซามูไร 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา
ตลอดเกมการชก 5 ยกของไฟต์นี้ “แฮ็กเกอร์ตี” ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการและชั้นเชิงระดับเทพในการแก้ทางลูกเตะคาล์ฟคิกอันลือลั่นของ “ยูกิ” ที่เล่นงานคู่ชกมาหลายรายได้อยู่หมัด จนสามารถคว้าชัยไปได้แบบเหนือชั้น ซึ่งหลังจบการแข่งขัน เจ้าตัวได้ออกมาเผยแท็กติกเด็ดที่เตรียมมาใช้แบบไม่มีกั๊ก
“ไฟต์นี้ผมกับทีมงานวางแผนกันมาดีมาก และผมรู้สึกว่าทำได้ตามแผนทุกอย่าง จริง ๆ ผมอยากเข้าไปแลกอาวุธกับยูกิแบบซึ่ง ๆ หน้าให้รู้แล้วรู้รอด แต่สุดท้ายเลือกชกตามแผนที่เตรียมมาจนทำให้ผมคว้าชัยชนะมาได้ ซึ่งแผนนั้นก็คือการชกเป็นจังหวะ และสเตปเท้าออกข้าง เขาแก้ทางจังหวะการชกแบบนั้นของผมไม่ได้เลย เขาเอาไม่อยู่จริง ๆ"
“สำหรับทุกคนที่กลัวลูกเตะคาล์ฟคิก อย่าไปกลัว ซ้อมแก้เกมให้เยอะ ๆ มีโค้ชที่รู้วิธีรับมือกับมัน ก็แค่ยกขาสูง ๆ เข้าไว้ครับ”
สำหรับเป้าหมายต่อไปของ “แฮ็กเกอร์ตี” นอกจากการประกาศท้าชิงเข็มขัดมวยไทยรุ่นเดียวกัน จาก “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” แล้ว เจ้าตัวยังเปิดกว้างต่อความท้าทายอย่างการข้ามสายไปโชว์ฝีมือในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เพื่อเดินหน้าสร้างความสำเร็จบทใหม่บนเส้นทางอาชีพนักสู้ต่อไป
“ถ้ามีโอกาส ผมอยากลองลงแข่งในกติกา MMA ด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ ผมพร้อมลุยเสมอ เพราะผมคือนักสู้ครับ”