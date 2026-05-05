หมองทองฯชนะนัดแรก ฟุตบอล 11 คน แบล็กฮันเตอร์ฯโดนก่อน สุดท้ายรัวแซงปทุมคงคา 3-1

หมอนทองวิทยา ที่มี “โค้ชจุ่น” อนุรักษ์ ศรีเกิด อดีตกุนซือเยาวชนทีมชาติไทยทำหน้าที่โค้ช คว้า 3 แต้มแรก ในศึกฟุตบอล แบล็คฮันเตอร์ ไฮสคูล พรีเมียร์ลีก 2026 (ฟุตบอลลีก นักเรียน 11 คน) ได้สำเร็จ หลังบดชนะ ปทุมคงคา 3-1 ในการลงเล่นเกมที่ 7 ที่สนามเสนาบดี อยุธยา เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา
หมอนทองฯ ประเดิมชัยชนะที่รอคอย หลังก่อนลงสนามเกมนี้ ลงเตะไป 6 นัด ยังไร้ชัย เสมอ 1 แพ้ 5 มีแค่ 1 แต้ม รั้งอันดับ 16 (อันดับสุดท้าย) โดยในเกมนี้ ปทุมคงคง ออกนำไปก่อนด้วย จากฟรีคิกของ จักรพันธ์ พรมวิภา นาที 15 ทว่าหมอนทองฯ มารัวแซง 3 ลูกรวด จากลูกยิงระยะไกลของชัยภัทร ศิริรวง นาที 23 และ “เต” วรากร ช่างเขียนดี กัปตันทีมคนดัง สังหารจุดโทษนาที 26 ก่อน ชัยภัทร ศิริรวง บวกลูกที่ 2 ให้ตัวเองและเป็นประตูตอกฝาโลงส่ง หมอนทองฯ ชนะ ปทุมคงคา 3-1
สำหรับเกมนัดที่ 8 ปทุมคงคาจะลงสนามพบกับ มัธยมตากสินระยอง ส่วน หมอนทองวิทยา จะลงเล่นกับ วชิราลัย
