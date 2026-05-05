“สิงห์” พา 8 ผู้ชนะ Singha ONE HIT THE RING เชียร์ ONE Samurai มันติดขอบสังเวียน

สิงห์ ในฐานะออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ของ ONE Championship ตอกย้ำกลยุทธ์ “Global Sports Partnership” มอบประสบการณ์พิเศษให้แฟนกีฬาชาวไทย พา 8 ผู้ชนะกิจกรรม “Singha ONE HIT THE RING – UNLEASH YOUR MUAY THAI SKILLS” บินสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อชมศึก ONE Samurai 1 ที่อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว แบบใกล้ชิด
กิจกรรมดังกล่าวเปิดให้คนรักมวยไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ทดสอบสปีดและความแม่นยำผ่าน 5 ด่านสุดท้าทาย มีผู้สมัครกว่า 1,400 คน ก่อนคัดเหลือ 8 ยอดฝีมือ ได้แก่ สภณ สิมมา, ปณัย เกตุแก้ว, Anthony Lam , ปฏิภาณ พลับพลา, ณัฐนันท์ แสงวรรณ์ลอย, Irene Guillet, Linh Nguyen และ ศิริกาญจน์ อริยะมงคลสุข
ตลอดทริป ผู้ชนะทั้ง 8 คนได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งการเข้าพักโรงแรมเดียวกับซุปตาร์ ONE Championship, ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วง Face Off และได้รับสิทธิ์ขึ้นไปถ่ายภาพบนสังเวียนจริงหลังจบการแข่งขัน นอกจากนี้ยังจัดเต็มทริปท่องเที่ยวแลนด์มาร์คฮิตในโตเกียวอย่างเต็มอิ่ม สร้างความประทับใจตลอด 5 วัน 4 คืน