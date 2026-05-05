เปิดตัว “Crystal Sports G” สนามในร่ม ยกระดับวงการเทนนิสไทยสู่มาตรฐานโลก

กลุ่มบริษัทเคอี (KE Group) ผู้พัฒนาและบริหารแบรนด์ “Crystal” ผู้นำด้านการสร้าง Experience-driven Lifestyle Destination ของประเทศไทย และผู้สร้างความสำเร็จของ “Crystal Sports” สนามเทนนิสระดับสากลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ยกระดับอีกขั้นด้วยการเปิดตัว “Crystal Sports G” สนามเทนนิสในร่มระดับเวิลด์คลาส บนทำเลศักยภาพเอกมัย-รามอินทรา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยพลังของผู้คนที่หลงใหลในกีฬาเทนนิสและการใช้ชีวิต
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ท่านสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ (กิตติมศักดิ์) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการ อาทิ บรรยง พงษ์พานิช, ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, อุดม สุขสุดประเสริฐ, ดร.ยรรยง ไทยเจริญ, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ, นิธิ นาคะเกศ, ธีระ ภู่ตระกูล, วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล, สัมฤทธิ์ ธนะกาญจนสุทธิ์, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ, ชาวันย์-ประถมาภรณ์ สวัสดิ์ ชูโต, ณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ, พิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์, พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช, วศิน ไสยวรรณ, ภาค โอสถานนท์, สมนึก ตันฑเทอดธรรม, ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, สุนทร สถาพร, พิเดช ชวาลดิฐ, กฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ, กันตวัฒน์ ชวาลดิฐ, ธนากร ศรีชาพันธุ์, ภราดร ศรีชาพันธุ์, แทมมารีน ธนสุกาญจน์, แม็กซิมัส ภราพล โจนส์, ตระการ พันธุมเลิศรุจี และศุภักษร เรืองสมบูรณ์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงธุรกิจ กีฬา และไลฟ์สไตล์ ที่มาร่วมสัมผัสประสบการณ์และแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น สะท้อนถึงเสน่ห์ของ “Crystal Sports G” ในฐานะแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนเมือง
เบื้องหลังความสำเร็จของ “Crystal Sports G” เริ่มต้นจาก Passion อันแรงกล้าของ ตุ๋ม–ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ CEO กลุ่มบริษัทเคอี ผู้บริหารแบรนด์ “คริสตัล” (Crystal) ผู้ที่เชื่อมั่นว่า “กีฬา” คือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต และสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว Crystal จึงมุ่งมั่นพัฒนา “ถนนประดิษฐ์มนูธรรม” ให้เติบโตเป็นย่านศักยภาพระดับชั้นนำ หรือ “Palm Hills” ที่เปี่ยมด้วย Valued Community พื้นที่ที่รวมคนรุ่นใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และไลฟ์สไตล์คุณภาพเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว “Crystal Sports G” จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสนามกีฬา แต่คือพื้นที่แห่งการใช้ชีวิต (Lifestyle Space) ที่ผสานกีฬา สุขภาพ และสังคมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ
อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของโครงการ คือ Masterpiece Design โดยบริษัทสถาปนิกชั้นนำ Paon Architects ที่ถ่ายทอดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ผสานฟังก์ชันระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Green Architecture” ที่โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว มอบบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้ใช้บริการในทุกช่วงเวลา พร้อมยกระดับด้วยมาตรฐานสนามเทนนิสระดับสากล ITF (International Tennis Federation) และพื้นสนามแบบเดียวกับการแข่งขันแกรนด์สแลมอย่าง US Open (Surface Certified)
ภายใต้ชื่อ “G” ที่สะท้อนตัวตนของโครงการใน 3 มิติ ได้แก่ G - Green พื้นที่สีเขียวที่ออกแบบอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความรู้สึกสงบผ่อนคลาย, G - Game พื้นที่แห่งความสนุกและพลังของกีฬา ที่เชื่อมโยงผู้คนผ่านเกม มิตรภาพ และไลฟ์สไตล์ และสุดท้าย G - Greatest of All Time ความมุ่งมั่นสู่การเป็นคอมมูนิตี้เทนนิสระดับท็อปที่ดีที่สุดในประเทศ และก้าวสู่ระดับโลก
“Crystal Sports G” โดดเด่นด้วยสนามเทนนิสในร่มมาตรฐาน ITF จำนวน 9 คอร์ท ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกในทุกครั้งที่ลงสนาม และเมื่อรวมกับสนามในเครือ ทำให้ Crystal มีสนามมาตรฐาน ITF รวมกว่า 17 คอร์ท นับเป็นหนึ่งในศูนย์รวมสนามเทนนิสคุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านกีฬา “Crystal Sports G” ยังเติมเต็มมิติของไลฟ์สไตล์อย่างครบครัน ผ่าน Tennis Lab ที่ออกแบบให้เป็นมากกว่าโปรช็อป แต่คือ Tennis Destination ที่พร้อมบริการแบบมืออาชีพเพื่อยกระดับ Performance ของผู้เล่นในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการคัดสรรร้านอาหารและคาเฟ่คุณภาพ อาทิ ALVA Café & Beach House, ครัวเมืองเว้, Hands และ จุ่มแซ่บฮัท ที่ช่วยสร้างสีสันและความหลากหลายด้านรสชาติให้กับคอมมูนิตี้แห่งนี้
พร้อมกันนี้ โครงการยังผสานแนวคิด Wellness Lifestyle ผ่าน Let’s Relax Spa G พร้อมด้วยบริการ Stretch Me ที่ช่วยยืดคลายกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ Yoga Asana Studio และ Pilates เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจในที่เดียว
ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ กล่าวว่า ‘กีฬา’ คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า ไม่ใช่เพียงการออกกำลังกาย แต่คือช่วงเวลาที่เราได้พัฒนาตัวเอง ได้สร้างพลังบวก และได้พบกับ Community ที่ดี Crystal Sports G จึงได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ทั้งการเล่นกีฬา การพักผ่อน ไลฟ์สไตล์ต่างๆ และการเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้คุณภาพ”
การเปิดตัวในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของ CRYSTALในการสร้าง “Experience-driven Destination” ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้คนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ สุขภาพ และสังคมเข้าไว้ด้วยกัน ท่ามกลางกระแสการเติบโตของเทรนด์ Wellness และ Lifestyle ของคนเมือง “Crystal Sports G” ถูกวางให้เป็นจุดหมายปลายทางใหม่สำหรับผู้ที่มองหาสมดุลของชีวิต ทั้งในมิติของสุขภาพ ความสนุก และการใช้เวลาคุณภาพ
“Crystal Sports G” พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และตั้งเป้าสร้าง Community ของคนรักกีฬาและไลฟ์สไตล์ ที่สามารถเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว พร้อมก้าวสู่การเป็น No.1 Tennis & Social Lifestyle Destination ของประเทศไทย และต่อยอดสู่ระดับเอเชียในอนาคต