"เวมบานยามา" บล็อกสูงสุดยังไม่ไหว "สเปอร์ส" ถูกปล้นเกม 1

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส เอาชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส แบบพลิกล็อก 104-102 ขึ้นนำ 1-0 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ดความหวัง ทิมเบอร์วูล์ฟส กลับมาจากการบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. เร็วกว่ากำหนด หลังคาดว่าจะพลาด 2 เกมแรกของซีรีส์ ส่อง 11 จาก 18 แต้ม เฉพาะควอเตอร์ 4 ยัดเยียดความปราชัยคาบ้าน 2 จาก 17 เกมเปิดซีรีส์แก่ ซาน อันโตนิโอ
ขณะที่ วิคเตอร์ เวมบานยามา ฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง สเปอร์ส สกอร์ 11 แต้ม 15 รีบาวน์ด และสร้างสถิติบล็อกสูงสุด 12 ครั้ง เฉพาะเพลย์ออฟ กลายเป็นผู้เล่นคนที่ 3 กดทริปเปิล-ดับเบิล กรณีรวมสถิติการบล็อก นับตั้งแต่ลีกเริ่มบันทึกสถิติบล็อกฤดูกาล 1973-74
ซาน อันโตนิโอ ตีตื้นเหลือ 102-104 จากการตัดบอลของ เดวิน วาสเซลล์ และ ดีแลน ฮาร์เปอร์ ขึ้นเลย์อัพ เหลือเวลา 31 วินาที แต่ ฌูเลียง ชามปาญี ยิง 3 คะแนนวินาทีสุดท้ายพลาด
เกม 2 ยังคงแข่งขันกันต่อ ที่เมืองซาน อันโตนิโอ รัฐเท็กซัส วันที่ 7 พ.ค. (ไทย)
ผลการแข่งขันสายตะวันออก ที่สนามเมดิสัน สแควร์ การ์เดน นิว ยอร์ก นิกส์ ถล่ม ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ขาดลอย 137-98 โดย เจเลน บรันสัน เหมา 35 แต้ม โอจี อนูโนบี บวกเพิ่ม 18 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 7 จาก 8 ลูก และ คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส กับ ไมคาล บริดเจส ซัดคนละ 17 แต้ม ขึ้นนำ 1-0 เกม