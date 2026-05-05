เบดร็อค อนาไลติกส์ หนุนเทศบาลไทยสู่เมืองอัจฉริยะ โชว์โซลูชัน AI และ Big Data ในงานประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ครั้งที่ 1/2569

เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock Analytics) เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โชว์ศักยภาพเทคโนโลยี AI และ Big Data ในงานประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2569 มุ่งเปลี่ยนผ่านเทศบาลทั่วประเทศสู่ "เมืองอัจฉริยะ (Smart City)" ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างทันท่วงที และบริหารจัดการรายได้ท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการ แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมภายในงานสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ท่ามกลางคณะผู้บริหารและ บุคลากรจากเทศบาลทั่วประเทศที่เข้า ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงและยากจะคาดเดาในปัจจุบัน 'เบดร็อค อนาไลติกส์' (Bedrock Analytics) เห็นถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการนำ 'ข้อมูล' มาเป็นแกนหลักขับเคลื่อน การบริหารจัดการเมือง เพื่อยกระดับศักยภาพของเทศบาลในฐานะหน่วยงานด่านหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด พลิกบทบาทจากการตั้งรับปัญหาเฉพาะหน้า สู่การวางแผนเชิงรุกอย่างแม่นยำและทันท่วงที
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า “ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติทวีความรุนแรง การบริหารเมืองแบบตั้งรับที่รอให้เกิด เหตุแล้วค่อยตามแก้จึงไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป เบดร็อค อนาไลติกส์ จึงมุ่งพลิกโฉมการบริหารเมืองสู่ยุคใหม่ โดยมองว่า "ข้อมูล" (Data) คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด เราได้นำเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) มาทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อปลดล็อกให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถคาดการณ์ ความเสี่ยง แจ้งเตือนภัย และวางแผนรับมือเชิงรุกได้อย่างแม่นยำ เพราะหัวใจสำคัญของการยกระดับสู่ "เมืองอัจฉริยะ" (Smart City) ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่คือความพร้อมที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง”
ภายในงาน เบดร็อค อนาไลติกส์ ได้นำเสนอโซลูชันและแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลเป็น หัวใจของการตัดสินใจในการบริหารจัดการเมือง ตั้งแต่การจัดการภัยพิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลเมือง ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ได้แก่
เทคโนโลยีบริหารจัดการภัยพิบัติแบบครบวงจร (Smart Disaster Management)
เทคโนโลยีที่จะเข้ามาพลิกโฉมการรับมืออุทกภัยของหน่วยงานท้องถิ่นให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยรองรับการทำงาน อย่างครบวงจรตั้งแต่การเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จุดเด่นของระบบคือการผสานข้อมูลโทรมาตรอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยีสำรวจพื้นที่ระดับสูง ประมวลผลและแสดง ภาพรวมทั้งหมดผ่านหน้าจอสั่งการเดียว ทำให้การประเมินพื้นที่เสี่ยงและการแจ้งเตือนภัยทำได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งสนับสนุนการวางแผนเส้นทางช่วยเหลือและประเมินความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform - CDDP)
แพลตฟอร์มบริหารจัดการเมืองที่รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning จุดเด่นของระบบคือการประมวลผลข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลผ่านแผนที่ 2 มิติและ 3 มิติแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้บริหารระดับเทศบาลสามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหา และตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างเฉียบ คมและรวดเร็ว ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการสังคม
พลิกโฉมการจัดเก็บรายได้ด้วยระบบภาษีอัจฉริยะ (Smart Tax) และ C-TAXPRO
ยกระดับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภาษีป้าย สู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อลดขั้นตอน การทำงานและเพิ่มความโปร่งใส โดยผสานเทคโนโลยีสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างแผนที่ภาษีดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง พร้อมไฮไลต์สำคัญอย่างการเปิดตัว C-TAXPRO ระบบวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินขั้นสูง ด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่ง และขนาดของสิ่งปลูกสร้างได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินและจัดเก็บรายได้ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อ
"การยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ไม่ได้เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้าง 'ระบบนิเวศของข้อมูล (Data Ecosystem)' ที่ทั้งระบบทำงานสอดประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการรับมือ ภัยพิบัติ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ เบดร็อค อนาไลติกส์ จึงพัฒนาโซลูชั่นต่างๆให้สามารถก้าวเข้ามาเป็น ‘คู่คิด’ ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารเมืองได้อย่างรอบด้าน โปร่งใส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้อย่างแท้จริง” คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ กล่าวทิ้งท้าย
การร่วมนำเสนอนวัตกรรมภายในงานสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ เบดร็อค อนาไลติกส์ ที่พร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพลิกโฉมการทำงานสู่ "เทศบาลดิจิทัล" อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนำข้อมูลที่กระจัดกระจายมาวิเคราะห์และ จัดระบบให้เป็นฐานข้อมูลเชิงลึกอย่างแม่นยำ ยกระดับการพัฒนาเมืองให้ปลอดภัย อัจฉริยะ และเติบโตอย่างยั่งยืน
หน่วยงานที่สนใจนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจาก เบดร็อค อนาไลติกส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://bedrockanalytics.ai/th#contact-us