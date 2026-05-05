ทีมหญิงไทย รุ่น 12 ปี ชนะรวดทะลุตัดเชือกศึกไอทีเอฟเอเชีย ทีมชายรอดวลสิงคโปร์แย่งเข้ารอบ

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "2026 ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" รอบคัดตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบไฟนอลส์ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2569 เป็นวันที่สอง

ประเภททีมชาย กลุ่ม เอ ทีมไทย พบ ทีมลาว โดยผลคู่แรก เดี่ยวมือสอง ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ วุดทิไซ จันทะวง 6-0, 6-0 ต่อด้วยเดี่ยวมือหนึ่ง ธีร์ ศรประสิทธิ์ ชนะ สะนะไซ จันสมพู 6-3, 6-0 และประเภทคู่ ปรัตถกร กับ โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์) ชนะ สะนะไซ จันสมพู กับ สะนุไซ พมมะจัก 6-0, 6-1 ส่งผลให้ ทีมไทยชนะทีมลาว 3-0 คู่

"โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชายไทย กล่าวว่า หลังผ่านไป 2 แมทช์ ทีมชายไทยมีผลงาน ชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์ และจะแข่งแมทช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม พบกับ สิงคโปร์ ที่ชนะ 1 แพ้ 1 แมทช์เท่ากัน เพื่อชิงพื้นที่ในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป อย่างไรก็ตาม นักกีฬาไทยทุกคนได้สู้กันอย่างเต็มที่ และในแมทช์กับสิงคโปร์ เชื่อว่าทุกคนจะพยายามทำให้ดีที่สุด

ด้านการแข่งขันประเภททีมหญิง กลุ่ม เอ ทีมไทย เอาชนะ ทีมลาว ได้ 3 คู่รวดเช่นกัน สำหรับผลคู่แรก เดี่ยวมือสอง ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน) ชนะ มานิสอน พมมะวง 6-0, 6-0 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง ภัคจิรา หอเลิศสกุล ชนะ สิลิเวด จันทะพอน 6-0, 6-1 ขณะที่ประเภทคู่ ภัคจิรา กับ วิมุตติญา พงษ์หนู ชนะ มานิสอน พมมะวง กับ โซเนดาลา สุขสะหวัน 6-2, 6-0

"โค้ชบอย" นายอิทธิพล ศรีเสน ผู้ฝึกสอนทีมหญิงไทย กล่าวว่า จากผลดังกล่าว ทำให้ตอนนี้ทีมหญิงไทยมีผลงานชนะ 2 แมทช์ สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม แมทช์สุดท้าย จะพบกับ อินโดนีเซีย ซึ่งชนะ 2 แมทช์เช่นกัน ตอนนี้ทั้งไทยและอินโดนีเซียได้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้ว แต่ต้องแข่งขันกันว่า ทีมใดจะเป็นอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่ม

อนึ่ง คณะเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย "โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ ผู้ฝึกสอนทีมชาย "โค้ชบอย" นายอิทธิพล ศรีเสน ผู้ฝึกสอนทีมหญิง "โค้ชตั้ม" นายอนุชิต เรือนก้อน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนายบุญมี โพธิ์ไพจิตร ทำหน้าที่เทรนเนอร์
