นักกีฬาไทย “จ่ามี่”พงศธร คว้าอันดับ 2 Age Group ในไตรกีฬา ทวิกีฬา เวทีโลก T100 Singapore 2026

สมาคมกีฬาไตรกีฬาไทย ร่วมกับ OP Sport Academy นำคณะนักกีฬาไทยกว่า 30 คน เข้าร่วมการแข่งขัน T100 Triathlon World Tour Singapore 2026 ระหว่างวันที่ 25–26 เมษายน 2569 ซึ่งรายการนี้มีนักกีฬาจสกทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก
โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ผลงานนักกีฬาไทย “จ่ามี่”จอ.พงศธร วรเนตร นักไตรกีฬาจากกองทัพเรือ ซึ่งลงแข่งขันในประเภท ทวิกีฬาระยะไกล (Long Duathlon) (วิ่ง 9.5 กม. ปั่นจักรยาน 64 กม. และวิ่ง 9.5 กม.) ทำเวลารวม 3 ชั่วโมง 2 นาที 4 วินาที คว้าอันดับ 2 รุ่น Age Group และอันดับ 3 Overall นับเป็นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของนักกีฬาไทยในรายการนี้
ทั้งนี้ ระยะการแข่งขันไตรกีฬา T100 ถือเป็นระยะมาตรฐานระดับสากล เทียบเท่ากับ World Triathlon ระดับ Long Distance (L1) โดยประกอบด้วย ว่ายน้ำ 2 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 80 กิโลเมตร และวิ่ง 18 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 100 กิโลเมตร
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแข่งขันในประเภทอื่น ได้แก่ ไตรกีฬาระยะมาตรฐาน (Olympic Distance) และทวิกีฬาทั้งระยะมาตรฐานและระยะไกล เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหลากหลายระดับเข้าร่วมแข่งขัน โดยนักกีฬาไทยลงแข่งขันในประเภทกลุ่มอายุ (Age Group) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกสำหรับนักกีฬาสมัครเล่น
ด้านนายกฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ นายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาไทย กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เป็นของนักกีฬาคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทั้งทีม ตั้งแต่นักกีฬา โค้ช ไปจนถึงผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันวงการไตรกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“ขณะเดียวกัน กีฬาในระดับ Age Group ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ เนื่องจากเป็นกีฬาที่คนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ และกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลางอย่าง T100 ไปจนถึงระยะไกล เช่น IRONMAN ซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก”
”ความสำเร็จของนักกีฬาไทยในครั้งนี้เกิดจากการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 โดยนักกีฬาได้รับการพัฒนาแบบครบวงจร ทั้งด้านร่างกาย เทคนิค และจิตใจ ผ่านการทำงานร่วมกันของทีมโค้ชและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดระยะเวลาหลายเดือน นักกีฬาได้ผ่านกระบวนการฝึกซ้อมและทดสอบสมรรถภาพ เช่น การวัด VO2 Max และ Lactate Test การฝึกว่ายน้ำอย่างเป็นระบบ รวมถึงการดูแลด้านโภชนาการและจิตวิทยาการกีฬา พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และการเตรียมความพร้อมหน้างาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาในลักษณะ “ecosystem” ที่ช่วยยกระดับนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล“
นายกฤตพงศณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การรวมตัวของนักกีฬาและทีมสนับสนุนในลักษณะ “ทีม” ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาวงการไตรกีฬาไทยในระดับโครงสร้าง ไม่ใช่เพียงรายบุคคล และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับนักกีฬาไทยสู่เวทีสากล สมาคมกีฬาไตรกีฬาไทยมีแผนต่อยอดโครงการลักษณะนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกมากขึ้นในอนาคต
สำหนับการเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรหลายภาคส่วน อาทิ Optima Bike, Hydrodynamic, Stage Find The Real U, Pro Engy, Canon Thailand, Strength Lab และ TC Coach Psychologist Sport Exercise