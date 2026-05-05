จีนยึดบัลลังก์สอยคิวโลก! “อู๋ อี้เจ๋อ” ผงาดชัยที่ครูซิเบิล ขึ้นแท่นแชมป์โลกอายุน้อยสุดอันดับ 2

อู๋ อี้เจ๋อ นักสอยคิววัย 22 ปี สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดอันดับ 2 ตลอดกาล หลังเฉือนเอาชนะ ฌอน เมอร์ฟี่ 18-17 เฟรม ในรอบชิงชนะเลิศ (เล่นระบบ 35 เฟรม) สนุกเกอร์ ชิงแชมป์โลก 2026 ที่ครูซิเบิล เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงดึกวันที่ 4 พฤษภาคม 2026
ชัยชนะที่ครูซิเบิล ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของวงการสอยคิวจีน หลังปีที่แล้ว จ้าว ซินถง ก็เพิ่งจะคว้าแชมป์โลก และทำสถิติเป็นแชมป์โลกคนแรกจากเอเชีย และนับเป็นครั้งที่ 4 ในประวัติศาสตร์ที่การชิงชัยต้องยืดเยื้อถึงเฟรมตัดสิน โดย 3 ครั้งก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี 1985, 1994 และ 2002
อู๋ อี้เจ๋อ วัย 22 ปี 6 เดือน ขยับติดทำเนียบแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดตลอดกาลอันดับ 2 ส่วนแชมป์ที่อายุน้อยที่สุด คือ สตีเฟ่น เฮนดรี้ ตำนานสอยคิวสก็อตแลนด์ แชมป์โลก 7 สมัย ซึ่งคว้าแชมป์โลกหนแรก ตอนอายุ 21 ปี เมื่อปี 1990
ขอบคุณภาพ : WST