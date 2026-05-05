ยกเหล็กไทยกระหึ่มเวทีเยาวชนโลก “ธนพร” โชว์แกร่ง เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง

ธนพร แซ่เตีย สุดแกร่ง โชว์ฟอร์มกระหึ่ม เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง รุ่นเยาวชนหญิง 63 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่ประเทศอิยิปต์ พร้อมช่วยให้ทัพจอมพลังไทย คว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง มีคิวขึ้นเวทีในช่วงดึกวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 โดย ทีมไทยส่ง ธนพร แซ่เตีย ดีกรี 3 เหรียญทอง เยาวชนโลก รุ่น 59 กิโลกรัมหญิง ปีที่ผ่านมา และ ณัฐณิชา การะเกต ลงชิงชัยในรุ่นเยาวชนหญิง 63 กิโลกรัม กลุ่มเอ ลงชิงชัย
เริ่มต้นท่าสแนทช์ ธนพร ยกผ่านครั้งแรกที่ 96 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 100 กิโลกรัม แม้ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 104 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน สถิติอยู่ที่ 100 กิโลกรัม ยังดีพอกระชากเหรียญทองสำเร็จ นับเป็นเหรียญทองแรกของทัพไทยในรายการนี้
จากนั้นท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ธนพร ยังโชว์ฟอร์มไร้เทียมทาน ยกผ่านรวด 3 ครั้ง สถิติ 120, 123, 125 กิโลกรัม ตามลำดับ คว้าเหรียญทองมาครอง พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 225 กิโลกรัม รับเหรียญทองเป็นเหรียญที่ 3 ให้ตัวเอง
ขณะที่ ณัฐณิชา ท่าสแนทช์ ครั้งแรกยกผ่านที่ 83 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 87 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน, ครั้งที่ 3 ขยับเหล็กเป็น 88 กิโลกรัม ยกผ่านไปได้ จบอันดับ 6 ต่อมาท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ครั้งแรกยกผ่านที่ 107 กิโลกรัม แต่ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 111 กิโลกรัม และครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 114 กิโลกรัม ยกไม่ผ่านทั้งหมด สถิติอยู่ที่ 107 กิโลกรัม จบอันดับ 9 ส่งผลให้น้ำหนักรวมมีสถิติ 195 กิโลกรัม จบอันดับ 6
ด้าน หยานฟาง เจียง จากจีน คว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 95 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 124 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 219 กิโลกรัม/ เดียนา เบลโลริน จากเวเนซุเอลา รับ 1 เหรียญทองแดง น้ำหนักรวม 207 กิโลกรัม/ ไซโยดา คูดอยคูโลวา จากอุซเบกิสถาน รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 93 กิโลกรัม/ พอนเซ มิรามอนเตส จากเม็กซิโก รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 115 กิโลกรัม
สรุปผลผลจอมพลังไทย คว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยทีมจอมพลังไทยยังมีลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจาก ณัฐธิดา รอบรู้ ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ ซึ่งมีกำหนดชิงชัยวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. เวลา ประเทศไทย