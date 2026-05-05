“JAS-Monomax” จัดใหญ่ศึกแดงเดือด สองตำนาน “แอนดี้ โคล-ร็อบบี้ ฟาวเลอร์” นำทัพแฟนบอลเชียร์สนั่นฮอลล์

ศึกแดงเดือดส่งท้ายฤดูกาลพรีเมียร์ลีกสุดมันส์ เมื่อ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการ ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล ได้จัดบิ๊กอีเวนต์ “MONOMAX WATCH PARTY: RED MATCH” ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล ที่รวมแฟนผี-เด็กหงส์แน่นฮอลล์ พร้อมโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลไทยได้กระทบไหล่สองตำนานแดงเดือด “แอนดี้ โคล” (Andy Cole) และ “ร็อบบี้ ฟาวเลอร์” (Robbie Fowler) ซึ่งโคจรพบกันครั้งแรกในประเทศไทย ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักและเสียงเชียร์สนั่น Mono Studio
“MONOMAX WATCH PARTY: RED MATCH” ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่ม JAS นำโดย ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), วีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), วรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), ซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยีโซลูชั่น จำกัด (มหาชน), ปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), ฤทธิ์กร เทศน์สาลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ฯลฯ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารกลุ่ม MONO นำโดย นวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), เนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) , พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน), หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ฯลฯ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
นอกจากนี้ยังมีเหล่าพิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone นำโดย “โก๊ะตี๋ อารามบอย”, “เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค” และ “Candid Kibt” กับบรรยากาศสุดครึกครื้นตลอดทั้งงาน พร้อมคอนเสิร์ตจาก F.HERO และวง THX ที่มาสร้างความสนุกสุดมันส์ก่อนเริ่มเกมส์วันแดงเดือดและไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮามากที่สุด คือการปรากฏตัวของสองตำนานกองหน้าระดับโลก “แอนดี้ โคล” (Andy Cole) อดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ “ร็อบบี้ ฟาวเลอร์” (Robbie Fowler) อดีตกองหน้าลิเวอร์พูล ซึ่งทั้งคู่โคจรพบกันในประเทศไทยครั้งแรก มาร่วมถ่ายภาพ, แจกลายเซ็นกับแฟนบอลแบบใกล้ชิด พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเอง แชร์เรื่องราวเกมแดงเดือดจากประสบการณ์จริง วิเคราะห์เกมและร่วมชมถ่ายทอดสดศึกแดงเดือดระหว่าง “แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” พบ “ลิเวอร์พูล” ความมันส์ยิ่งทวีคูณ เมื่อได้ 2 นักพากย์“เกมส์เอง-ศุภวุฒิ ศรขวัญ” และ “กบ-กิตติกร อุดมผล” มาร่วมปลุกอารมณ์เกม ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องของแฟนปีศาจแดงและแฟนหงส์แดงกระหึ่มทั่วทั้งฮอลล์ ซึ่งศึกแดงเดือดปิดฤดูกาลในเวที พรีเมียร์ลีก เดือดสมศักดิ์ศรี เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านเอาชนะ ลิเวอร์พูล แบบสุดระทึก 3-2 เกมเปิดแลกกันตลอด 90 นาที ก่อน “ผีแดง” ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกม เก็บชัยส่งท้ายซีซั่น ท่ามกลางเสียงเฮลั่นสนามของแฟนบอลเจ้าถิ่น
