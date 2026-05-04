“เอฟ” เปิดสวยสนุกเกอร์พิษณุโลก “กร-นุ้ก” กอดคอร่วงรอบ 16 คน

การแข่งขันสนุกเกอร์ ไทยแลนด์ แร็งกิ้ง เซอร์กิต 2026 "I-EA-T พิษณุโลกคัพ" รอบสุดท้ายรายการที่ 3 ที่จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 4 พ.ค.69 เป็นการแข่งขันวันแรก แข่งระบบ 4 ใน 7 เฟรม โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นเกมดวลคิวรอบไวล์การ์ด ระหว่าง "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสนุกเกอร์มืออันดับ 20 ของโลก เจ้าของแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น เมื่อปลายเดือนมีนาคม และแชมป์รายการที่ 2 จ.ขอนแก่น ดวลกับ อัลฟี่ย์ ลี จอมคิวจากอังกฤษ ลูกชาย สตีเฟ่น ลี อดีตมือโปรชื่อดัง ซึ่งเกมนี้ เอฟ วันจะต่อคู่แข่ง 7 แต้มทุกเฟรม
เปิดมาเฟรมแรก อัลฟี่ย์ เปิดสกอร์ตบนำก่อน 32-0 แต่พลาดครั้งเดียวส่ง เอฟวัน ไล่กดไม้เดียวหมดโต๊ะทำเซ็นจูรี่เบรค 101 แต้มขึ้นนำ 1-0 เฟรม ถัดมาเฟรมสอง เอฟ ยังร้อนแรงตบเบรค 51 แต้ม ชนะขาด 72-21 หนีไป 2-0 เฟรม พอมาเฟรมสาม เอฟวัน แรงไม่ตกทิ่ม 61 แต้ม ชนะไปอีก 83-42 ขึ้นแท่นนำ 3-0 เฟรม จากนั้น เอฟ แผ่วลง ส่ง อัลฟี่ย์ สอยชนะ 2 เฟรมรวด ไล่มา 2-3 เฟรม แต่สุดท้าย เอฟวัน โชว์ความแม่นตบไม้เดียว 67 แต้ม ปล้นชัย 71-61 จบเกม เทพไชยา เอาชนะไป 4-2 เฟรม 101-32, 72-21, 83-42, 21-79, 45-71, 71-61 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้ายไปเจอ "เป๊ก ราชบุรี" วินัย ทองราย
ขณะที่คู่สองรอบ 16 คนสุดท้ายระหว่าง "กร นครปฐม" ภาสกร สุวรรณวัฒน์ นักสนุกเกอร์ มือ 1 ประเทศไทย เจอกับ "แบงค์ โซโห" พรปิยะ กาวสำราญ ซึ่งเกมคู่นี้ก่อนแข่ง กร เป็นต่อเยอะ แต่พอแทงจริงๆ เกมสูสี จนสกอร์เสมอกัน 3-3 เฟรม ต้องเล่นเฟรมตัดสิน ปรากฏว่า แบงค์ โซโห ไล่แทงอยู่ฝ่ายเดียวเอาชนะไปขาด 77-4 จบเกม พรปิยะ เฉือนชนะไปแบบพลิคล็อค 4-3 เฟรม 4-104, 48-72, 73-2, 85-0, 78-42, 77-4 ทะลุรอบ 8 คน
ส่วนคู่สุดท้ายระหว่าง "นุ้ก สงขลา"กฤษณัส เลิศสัตยาทร มือ 2 ประเทศ แทงไม่ออก เจอ สจ๊วต แพ็ตแมน นักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษ ไล่ทิ่มตกรอบ 4-2 เฟรม 77-26, 60-40, 63-9, 20-76, 18-66, 72-27