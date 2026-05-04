เพชรสายธาร ปะทะ เป็นดาว ย้ำแค้นหรือล้างตาที่ชลบุรี

ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองสัญจรบุกชลบุรี เพชรสายธาร เตรียมเปิดศึกล้างตา เป็นดาว คู่เอก ศึกมวยมันส์สนั่นเมืองนัดสัญจร ที่ชลบุรี True Visions NOW ถ่ายทอดสด
แฟนมวยภาคตะวันออกเตรียมสัมผัสความระทึกใจระดับห้าดาวในศึกมวยมันส์สนั่นเมืองนัดสัญจร ณ สังเวียนชั่วคราวลานหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ 5 พฤษภาคมนี้ โดยความน่าสนใจอยู่ที่การโคจรมาพบกันอีกครั้ง ระหว่าง เพชรสายธาร ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ยอดมวยเข่าจอมแกร่งจากสุรินทร์ที่ฟอร์มกำลังสดชนะรวดมา 3 ไฟต์ติด ล่าสุดปักหลักซ้อมเข้มที่ค่ายอั๋นสุขุมวิทพร้อมชูจุดเด่นเรื่องวงในที่เหนียวแน่นและลูกขวางหน้าดันแทงเพื่อสยบคู่ปรับรายเดิมให้ได้อีกครั้งอย่าง เป็นดาว บ.รุ่งโรจน์ มวยฝีมือครบเครื่องจากพังงาที่ซ้อมหนักอยู่กับราไวย์มวยไทย พกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมหลังเพิ่งคว้าชัยที่เวทีราชดำเนินมาได้ เตรียมใช้จังหวะฝีมือและลูกเตะขวาที่แม่นยำมาแก้ทางมวยเข่าเพื่อชำระแค้นจากความพ่ายแพ้ที่ภูเก็ตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เกมนี้จึงเป็นการวัดหัวใจระหว่างความดุดันของมวยบู๊กับไหวพริบของมวยฝีมือว่าใครจะเป็นผู้กำชัยในถิ่นเมืองชล
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
