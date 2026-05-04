‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ สร้างปรากฏการณ์วิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ยอดบริจาคทะลุเป้า 100 ล้าน เตรียมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ภาพของพลัง “การให้” ถูกถ่ายทอดอย่างยิ่งใหญ่ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแห่งปี ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโรคกระดูกและข้อที่มีคุณภาพให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) พร้อมด้วยพันธมิตร สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิก้าวคนละก้าว, We Run THAILAND, Butterbear, มูลนิธิศุภชัย - บุษดี เจียรวนนท์, ช่อง 3HD, ช่องเวิร์คพอยท์ และช่อง 7HD ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศ ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมใน 5 ภูมิภาค มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน-วิ่งมากกว่า 100,000 คน โดยเฉพาะกิจกรรมงานวิ่งในวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 สามารถรวมพลนักวิ่งได้มากถึง 20,000 คน พร้อมประกาศความสำเร็จยอดบริจาคทะลุเป้าหมาย 100 ล้านบาท! เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อให้แก่ 13 โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ทั้งนี้ โครงการฯ ยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เนื่องจากยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่ยังต้องการการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อยกระดับการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST), ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ผู้อำนวยการ We Run Thailand, อาทิวราห์ คงมาลัย ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว, ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ก่อตั้ง มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์, บุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์, เทรซีแอนน์ มาลีนนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ สุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเริ่มต้นไฮไลต์ด้วยความน่ารักของ ‘น้องเนย’ (Butterbear) ไอดอลขวัญใจมหาชน ที่มานำขบวนวอร์มอัพร่างกายก่อนปล่อยตัวนักวิ่ง ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบจากวง Bodyslam ที่เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างอบอุ่น
ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST) กล่าวว่า “โครงการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะยกระดับการรักษาด้านกระดูกและข้อ ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสาขาที่หลายโรงพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ยังขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การชวนก้าวในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น เพราะแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนได้หลอมรวมเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้โครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ประสบความสำเร็จ มียอดบริจาคสะสมทะลุเป้าหมาย 100 ล้านบาท โดยงบประมาณทั้งหมดจะถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านกระดูกและข้อ เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนจำนวน 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของวงการสาธารณสุขไทย ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่พันธมิตรองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันโครงการนี้อย่างเต็มกำลัง ตลอดจนประชาชนคนไทยจากทั่วประเทศที่ร่วมกันแสดงพลังแห่งการให้ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมวิ่ง การบริจาค หรือการส่งต่อกำลังใจ ซึ่งทุกก้าวของทุกท่านมีคุณค่าและมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในครั้งนี้”
อาทิวราห์ คงมาลัย ประธานกรรมการ มูลนิธิก้าวคนละก้าว กล่าวว่า “ในนามของมูลนิธิก้าวคนละก้าว ผมเชื่อเสมอว่า ก้าวเล็ก ๆ ของแต่ละคน เมื่อรวมกันแล้วจะกลายเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างมหาศาล การที่เห็นพี่น้องชาวไทยออกมาวิ่งเพื่อช่วยหมอกระดูก และช่วยโรงพยาบาลในครั้งนี้ เป็นภาพที่สวยงามมาก และผมหวังว่าแรงบันดาลใจจากโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองกันมากขึ้น”
ทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ผู้อำนวยการ We Run Thailand กล่าวว่า “อีกหนึ่งในความสำเร็จที่น่าภูมิใจของโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ คือการจัดกิจกรรม ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว Run ภูมิภาค’ ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดในทุกพื้นที่ทั้ง 13 จังหวัดที่จัดงาน ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.เชียงใหม่, จ.อุดรธานี, จ.ราชบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.อุบลราชธานี, จ.พิษณุโลก, จ.สงขลา, จ.สุพรรณบุรี, จ.นครศรีธรรมราช, จ.เชียงราย, จ.ขอนแก่น และจ.ชลบุรี โดยมีนักวิ่งและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละจังหวัดสามารถสร้างบรรยากาศของการออกกำลังกายได้อย่างคึกคัก และยังช่วยกระจายโอกาสให้ประชาชนในต่างจังหวัดได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้อย่างทั่วถึง”
รายชื่อ 13 โรงพยาบาลที่จะได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโครงการ ‘หมอออร์โธฯ ชวนก้าว เพื่อ 13 โรงพยาบาล’ ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน, โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, โรงพยาบาลจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย, โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, โรงพยาบาลทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โรงพยาบาลหลังสวน จังหวัดชุมพร, โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
อนึ่งฯ งานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ต้องขอบคุณพาร์ตเนอร์ ที่ร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น ได้แก่ มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บริษัท แวร์ลูเอต จำกัด, บริษัท ฟิต เฮลธ์ตี้ อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด (ชาตรามือ), โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด,ธนาคารอาคารสงเคราะห์, มูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, โรงพยาบาลเวชธานี อินเตอร์เนชันแนล, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด, โรงแรม เครสท์รีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่า, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยซัมมิทกรุ๊ป, มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน, บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ที แอล เอช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, Pocari Sweat, บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, เซ็นทรัลเวิลด์ และโครงการเดินดีดี