ทีมชาติรุ่น 12 ปีหญิงไทยเปิดหัวได้สวย ชนะบรูไน 3 คู่รวดเทนนิสชิงตั๋วลุยศึกเอเชีย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2569 เป็นวันแรก
"บิ๊กเอ๋" นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล รองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) อดีตประธาน เอทีเอฟ และอดีตนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 8 ประเทศ เข้าร่วม
รายการนี้ แข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแบ่งกลุ่ม เพื่อคัดอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ (น็อกเอาท์) สำหรับทีมที่ได้รางวัลอันดับ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ "ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" หรือ เทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2026
ผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2569 ประเภททีมหญิง กลุ่ม เอ แมทช์แรก ทีมไทยประเดิมชัยเอาชนะ ทีมบรูไน 3 คู่รวด โดยคู่แรก เดี่ยวมือสอง ภัคจิรา หอเลิศสกุล ชนะ คลาร่า เอลิซาเบธ นาร์ซิส 6-0, 6-0 ต่อด้วยเดี่ยวมือหนึ่ง วิมุตติญา พงษ์หนู ชนะ รูบี้ อบิเกล ลิม 6-1, 6-0 และประเภทคู่ ภัคจิรา กับ ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน) เอาชนะ นิกโก้ หนิง อี้ หว่อง กับ คลาร่า เอลิซาเบธ นาร์ซิส ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต
ทีมนักหวดหญิงไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ตุนชัยชนะแมทช์แรกไว้ได้สำเร็จ และจะลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม แมทช์ที่ 2 พบกับ ลาว
ด้านประเภททีมชาย กลุ่ม เอ แมทช์แรก ทีมไทย พบกับ ทีมเวียดนาม สำหรับคู่แรก เดี่ยวมือสอง "ธีร์" ธีร์ ศรประสิทธิ์ แพ้ เหวียน แดน เหวียน 1-6, 1-6 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์) แพ้ ตวง มินห์ เหวียน 6-2, 2-6 และ 2-6 ขณะที่ ประเภทคู่ ธีร์ กับ ปรัตถกร ภาชีรัตน์ แพ้ เหวียน แดน เหวียน กับ ตวง มินห์ เหวียน 1-6, 3-6
สรุป ทีมไทย แพ้ ทีมเวียดนาม 0-3 คู่ ทั้งนี้ ระหว่างเกมประเภทชายคู่ มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ในระหว่างการเล่นเซตที่สอง ซึ่งไทยตามอยู่ 3-5 จนกระทั่งกลับมาแข่งขันกันต่อได้ในช่วงเย็น
สำหรับรอบแบ่งกลุ่ม แมทช์ที่สอง ทีมนักหวดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของไทย จะพบกับลาว