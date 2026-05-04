ทัพชบาแก้วยู-17 ไทย เฉือนเมียนมา 1-0 จ่อเข้ารอบน็อคเอาท์ศึกชิงแชมป์เอเชีย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา ณ ซูโจว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม (สนาม 1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงสนามพบกับ เมียนมา
เกมแรก ไทยเสมอกับเวียดนามมา 2-2 ส่วน เมียนมา แพ้ จีน มา 0-6 เกมนี้ “โค้ชมิ่ม” ธิดารัตน์ วิวาสุขุ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เกมนี้พัก กุลิสรา ลิ้มปวะนิช และใช้ วรันธร พงษ์โคกสี เล่นเกมรุกร่วมกับ มิริค่า ชีลาร์ เมอร์ด็อกซ์ พร้อมด้วย กวินธิดา กิขุนทด
เริ่มเกมมาแค่ สามนาที ไทยได้ลุ้นก่อน จากจังหวะที่ พัธรมณฑ์ แสงตา เก็บบอลได้ในเขตโทษก่อนไหลให้ อัญชิษฐา หอมตะโก ยิงข้ามคานออกไป
นาทีที่ 10 เมียนมา มาได้ลุ้นบ้างจากบอลยาว ที่ ไซ ฮวาล นาน ได้หลุดเดี่ยวแต่ยิงข้ามคานออกไป
นาที 24 ไทยมาได้ประตูนำ 1-0 จากจังหวะที่ กวินธิดา กิขุนทด สอดมารับและโดนกระแทกล้ม แต่บอลยังมาเข้าทาง มิริค่า ชีลาร์ เมอร์ด็อกซ์ ยิงด้วยขวาเข้าไป
หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบครึ่งแรก ฟุตบอลหญิงไทย นำอยู่ 1-0
ครึ่งหลังไทยยังเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่า และนาที 58 มาได้ลุ้นจากจังหวะเก็บตกลูกเตะมุมของ อัญชิษฐา หอมตะโก แต่บอลก็หลุดกรอบออกไปอีกครั้ง
นาที 61 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ ธิดาหวัน วังชิ้น ได้ลุยเข้าไปก่อนยัดไปติดเซฟ มาเข้าทางกุลิสรา ลิ้มปวะนิช ไหลให้ อัญชิษฐา หอมตะโก ยิงหลุดกรอบออกไปอีก
นาที 75 ไทยน่าได้ประตูนำห่างจากจังหวะที่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช ตวัดบอลให้ ธิดาหวัน วังชิ้น หลุดเดี่ยวแต่จังหวะสุดท้าย ยิงไปติดเซฟของ ซวง พวินห์ พยู ปัดออกไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะ เมียนมา ไป 1-0 เก็บเพิ่มเป็น 4 คะแนน ขยับเข้าใกล้โอกาสการเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ จีน ที่ ซูโจว สปอร์ตส์ เซนเตอร์ สเตเดียม (สนาม 1) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Youtube : AFC Asian Cup และ BG Sports