วินด์เซิร์ฟส่งทัพใหญ่ลุยศึกไอคิวฟอยล์ยูโรเปียนฯที่โปรตุเกส

สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เตรียมนักกีฬาลุยศึก “2026 ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 หวังพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญในอนาคต
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 ที่ร้านอาหารครัวเซิร์ฟ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวส่งนักกีฬาวินด์เซิร์ฟเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “2026 ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 16–23 พฤษภาคม 2569 พร้อมฉลองความสำเร็จจากการคว้า 1 เหรียญทองแดง ของ “วาฬ” นายวชิรวิทย์ ทนอุป ในศึกเอเชียนบีชเกมส์ ที่เมืองซานยา ประเทศจีน เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขานุการสมาคมฯ, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิก อบจ.ชลบุรี คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสมาคมฯ นักกีฬา และสื่อมวลชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
สำหรับรายชื่อนักกีฬาชุด “2026 ไอคิว ฟอยล์ ยูโรเปียน แชมเปียนชิพ” ที่เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ประกอบด้วย จ.อ.นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์, จ.ต.ศิริพร แก้วดวงงาม, นายวชิรวิทย์ ทนอุป, นายวชิรวิทย์ มั่นบำรุง, นายรัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ น.ส.ชนัฐกานต์ เจริญสุข ภายใต้การควบคุมของ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ และ นายศักดา สกุลแฟง มีกำหนดเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เดินทางด้วยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ 940 เวลา 00.40 น. และมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569
พลเรือโท ศรายุทธ แดงเทศ อุปนายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยในระดับนานาชาติ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการสำคัญในอนาคต รวมทั้งต้องขอชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของนักกีฬาชุดเอเชียนบีชเกมส์ ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และขอแสดงความยินดีกับ วชิรวิทย์ านอุป ที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง มาครองได้