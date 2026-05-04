“พิมพ์ลภัส - ญาตาวี” ปราบมือสูงกว่า คว้าตั๋วเข้ารอบเมนดรอว์หวดไอทีเอฟ

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 974,700 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (2) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,350 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2569 เป็นรอบคัดเลือกวันสุดท้าย
2 นักเทนนิสหญิงของไทย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย โดย พิมพ์ลภัส ลิม นักหวดลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ ที่แพ้เซตแรกให้แก่ ซาน หยู จากจีน มือวาง 1 ของรอบนี้ และมือ 304 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง กลับทำผลงานได้ดีในเซตถัดมา ซึ่งฮึดสู้จนเป็นฝ่ายชนะ ส่งผลให้เสมอกัน 1-1 เซต ต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกตัดสิน และเป็น พิมพ์ลภัส ที่เล่นได้ดี ทำให้มีผลงานรวม ชนะ 2-1 เซต 2-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-4 คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์ทันที
ด้าน ญาตาวี ฉิมฉ่ำ มือ 1358 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง และมือวาง 16 ออกแรงหวด 3 เซตเช่นกัน ในการพบกับ เฉิง เคย์ เหยา มือวาง 3 จากฮ่องกง และมือ 364 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ก่อนที่ ญาตาวี จะใช้การหวดที่เฉียบขาด คว้าชัยให้ตัวเองได้อย่างฉิวเฉียด 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-4, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 ญาตาวี ได้สิทธิ์เข้ารอบเมนดรอว์เช่นกัน
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว รอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ฐานทัพ สุขสำราญ นักเทนนิสหนุ่มไทย ซึ่งเป็นมือวาง 6 ของรอบคัดเลือก ชนะผ่าน ซิม ซังบีน มือวาง 10 จากเกาหลีใต้ ทำให้ผ่านเข้ารอบเมนดรอว์ทันที ส่วน คุณานันท์ พันธราธร มือวาง 16 แพ้ เดฟ จาเวีย มือวาง 4 จากอินเดีย 0-2 เซต 1-6, 0-6 และ จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวาง 14 แพ้ โช ซองวู มือวาง 8 จากเกาหลีใต้ ด้วยสกอร์ 2-6, 0-2 Ret. (หายใจไม่ทัน)