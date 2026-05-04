“ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ” ชิง 15 ล้านบาท ก.ค.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ ประกาศจัดศึกกอล์ฟอาชีพรายการ “ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 15 ล้านบาท และสะสมคะแนนอันดับโลก แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุม 4 วัน ระหว่างวันที่ 2–5 กรกฎาคมนี้ ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกอล์ฟไทยสู่ระดับสากล และเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติ
รายการนี้ยังจัดให้มีการแข่งขัน โร้ดทู ควีนส์คัพ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิพ 2026 ผ่านกอล์ฟรายการ สิงห์-เอสเอที ฉะเชิงเทรา แชมเปียนชิพ และ สิงห์-เอสเอที บีจี แมทช์เพลย์ แชมเปียนชิพ รวมถึงเปิดรอบ โอเพ่น ควอลิฟาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่ทำผลงานโดดเด่นได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมกอล์ฟคลีนิคสำหรับแฟนกอล์ฟที่ร่วมชมการแข่งขันที่สนาม