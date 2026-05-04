"อันโตเนลลี" คว้าแชมป์ที่ไมอามี "อัลบอน" เก็บแต้มแรก

คิมี อันโตเนลลี นักขับ เมอร์เซเดส ต้านทานแรงกดดันจาก แลนโด นอร์ริส แชมป์เก่าสังกัด แม็คลาเรน คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ ไมอามี กรังปรีซ์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม
ชัยชนะสนามที่ 3 ติดต่อกัน ทำให้ อันโตเนลลี วัย 19 ปี เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 100 แต้ม ขึ้นนำตารางคะแนนสะสม ประเภทบุคคล มากกว่าอันดับ 2 จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีม 20 แต้ม ขณะที่ ออสการ์ ปิแอสตรี เพือนร่วมทีมของ นอร์ริส ยืนอันดับ 3 บนโพเดียม
เรซนี้ รัสเซลล์ จบอันดับ 4 ตามด้วย แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน จาก เรด บูลล์ และ ชาร์ลส เลอแคลร์ จาก เฟอร์รารี
นักซิ่งชาวอิตาเลียน ออกสตาร์ทตำแหน่งโพล แต่ถูก เลอแคลร์ แซงทันที
ทว่าหลังจาก เซฟตี คาร์ วิ่งนำหน้าหลายรอบ และกลุ่มผู้นำเข้าพิต ปรากฏว่า อันโตเนลลี กลับขึ้นนำแล้วรักษาอันดับ กระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก โดยทิ้งห่างอันดับ 2 นอร์ริส 3.264 วินาที
การประลองความเร็วรายการนี้ ถูกเลื่อนเร็วกว่ากำหนดประมาณ 3 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงพายุฝนฟ้าคะนองตามพยากรณ์อากาศ แต่เหตุการณ์จริงแข่งขันในสภาพอากาศร้อนชื้นเกือบทั้งเรซ
สนามที่ 5 ของปี 2026 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ แคนาเดียน กรังปรีซ์ ที่สนามเซอร์กิต จิลล์ส วิลเนิฟ เมืองมอนทรีอัล ประเทศแคนาดา วันที่ 22-24 พ.ค.