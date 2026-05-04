"ก้อง-สมเกียรติ" บิด Honda CBR1000RR-R คว้าแต้มเพิ่ม เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 4 ฮังการี

การแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 ดวลความเร็วในรอบซูเปอร์โพลเรซ และ เรซที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ท่ามกลางการติดตามของแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก
สุดสัปดาห์นี้ยังคงเป็นงานที่ท้าทายอย่างมากสำหรับยอดทีมอย่าง ฮอนด้า เอชอาร์ซี กับการค้นหาศักยภาพรถแข่ง Honda CBR1000RR-R โดย "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา เจ้าของหมายเลข 35 ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 21 ในรอบซูเปอร์โพล และขยับขึ้นไปจบเรซในอันดับ 19 หลังมีธงแดงช่วงต้นเรซ
จากนั้นเข้าสู่เรซ 2 ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ โดยแข่งขันกันทั้งสิ้น 21 รอบสนาม นักบิดชาวไทยออกตัวจากกริดที่ 19 และเริ่มเกมอย่างรัดกุม เกาะกลุ่มไปกับคู่แข่งได้ตั้งแต่ต้นเกม ค่อยๆ ปรับปรุงเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นต่อเนื่อง บีบระยะเข้าไปลุ้นขยับอันดับในช่วงท้ายเรซ ก่อนจะบิดเข้าป้ายในอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 53.113 วินาที เก็บแต้มเพิ่มจาก บาลาตอน พาร์ค ได้สำเร็จ ส่วน “ยูกิ คุนิอิ” ทีมเมทชาวญี่ปุ่นเข้าเส้นชัยในอันดับ 16 ตามผู้ชนะ 63.573 วินาที
“ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวหลังจบเรซว่า "วันนี้เราลงแข่งทั้งซูเปอร์โพล เรซ และเรซที่ 2 โดยในรอบ ซูเปอร์โพลเรซ เราได้เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบนรถแข่งและอิเล็กทรอนิกส์ นั่นทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ดีขึ้น ความเร็วของผมคงที่กว่าเดิม นั่นคือความคืบหน้าที่ดี โดยรวมแล้วเรซนี้ไม่เลวเลยแต่โชคไม่ดีในช่วงเริ่มเกม เราติดอยู่ด้านหลังนักบิดคนอื่นๆ มันยากที่จะแซงขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงโค้งแรกๆ"
"ในเรซ 2 เราติดปัญหามากขึ้นช่วงรอบแรกๆ เพราะผมเจออาการล้อหลังหมุนฟรี แต่ระหว่างการแข่งขันผมสามารถปรับปรุงความเร็วของตัวเองได้ ผมเน้นทำงานกับความคงที่และทำให้ค้นเจอความเร็วต่อรอบที่ดีที่สุดในสุดสัปดาห์ โดยรวมแล้วมันคือสัญญาณบวกเล็กน้อย อย่างเช่นการเก็บแต้มมาได้ในวันนี้"
"ผมอยากขอบคุณทีมสำหรับการทำงานหนัก เรารู้ว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องการ ดังนั้น เราจะเดินหน้าทำงานหนักกันต่อไป และผลักดันไปทีละขั้นเพื่อขยับเข้าไปหากลุ่มหน้า" นักบิดไทยทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามต่อไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมนี้ ที่ สนาม โมสต์ ออโตโดรม, สาธารณรัฐเช็ก
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH