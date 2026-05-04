"พิสตันส์" ชนะเพลย์ออฟรอบ 18 ปี ปะทะ "แคฟส์" รอบรองฯ ตะวันออก

ดีทรอยต์ พิสตันส์ ต้อน ออร์แลนโด แมจิก ขาดลอย 116-94 ชนะซีรีส์เพลย์ออฟ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ครั้งแรกรอบ 18 ปี 4-3 เกม ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
ดีทรอยต์ ซึ่งชนะซีรีส์เพลย์ออฟครั้งสุดท้าย พบ แมจิก ปี 2008 ได้ เคด คันนิงแฮม การ์ดดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2021 เหมา 32 แต้ม 12 แอสซิสต์ และ โทเบียส แฮร์ริส บวกเพิ่ม 30 แต้ม เข้ารอบ 2 พบ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส
พิสตันส์ กลายเป็นทีมที่ 15 ของประวัติศาสตร์ NBA พลิกจากตามหลัง 1-3 เกม ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ต่อจาก ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ซึ่งเอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 4-3 เกม
ทีมของ เจ.บี. บิคเกอร์สตาฟฟ์ กำลังจะตกรอบอยู่รอมร่อ โดยตามหลัง 24 แต้ม เกม 6 ที่ออร์แลนโด แต่ยังเอาตัวรอดมาเล่นเกมตัดสินที่บ้าน
ทั้งนี้ คันนิงแฮม กับ แฮร์ริส กลายเป็นคู่หู พิสตันส์ คู่แรก ทำสกอร์อย่างน้อยคนละ 30 แต้ม เฉพาะ 1 เกมเพลย์ออฟ นับตั้งแต่ บ็อบ ลาเนียร์ กับ ฮาเวิร์ด พอร์เตอร์ ทำไว้ 33 กับ 30 แต้ม ตามลำดับ พบ โกลเดน สเตท วอร์ริเอร์ส วันที่ 17 เม.ย. 1977
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง คาวาเลียร์ส ทีมอันดับ 4 ของสายตะวันออก ปิดซีรีส์ 4-3 เกม หลังเอาชนะ โตรอนโต แร็พเตอร์ส 114-102 โดย จาร์เหร็ตต์ อัลเลน ทาบสถิติสกอร์สูงสุดเพลย์ออฟของอาชีพ 22 แต้ม 19 รีบาวน์ด โดโนแวน มิตเชลล์ ช่วยอีก 22 แต้ม และ เจมส์ ฮาร์เดน ส่อง 18 แต้ม