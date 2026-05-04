ปิดฉากยิ่งใหญ่! ศึก Thailand Pickleball Championship 2026 และ Para Pickleball ครั้งแรกของไทย

ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการแข่งขันกีฬาพิกเคิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 Thailand Pickleball Championship 2026 Presented by BRAGG จัดขึ้น ณ สนาม Pickleball Warehouse รังสิต จังหวัดปทุมธานี สำหรับบุคคลทั่วไป และสนามศูนย์กีฬาเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร ในการแข่งประเภทวีลแชร์ เมื่อวันที่ 1-3 พ.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก มีนักกีฬาจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 300 คน
ทยา ทีปสุวรรณ นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล The Pickleball Sport Association ( TPSA) และประธานจัดการแข่งขันครั้งนี้ กล่าวว่า นับเป็นก้าวแห่งความสำเร็จ และยกระดับมาตรฐานกีฬาพิกเคิลบอลของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติไปอีกขั้น และสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมให้กับผู้เล่นพิกเคิลบอลทุกกลุ่มวัย ซึ่งทางสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในพิธีเปิดงานแข่งขันซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่ากกท. ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่า กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมด้วย ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร บุศรินทร์ กอไพศาล ประธานชมรมพิกเคิลบอลคนพิการไทย และ จันทิมา ติยะวัชระพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สามพรานฟู้ดส์ฯ ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bragg ประเทศไทย ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การแข่งขันประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอด 3 วันที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำระบบจัดอันดับ (Ranking) ให้กับนักกีฬาพิกเคิลบอลไทย โดยมีการชิงชัยทั้งระดับ Intermediate และ Open ทั้งชาย หญิง และคู่ผสม รุ่นอายุ 19+, 35+, 50+ และ 60 ปีขึ้นไป ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกของการแข่งขันพารา พิกเคิลบอล ประเภทวีลแชร์ ในระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพทางกีฬาอย่างเต็มที่ ประกอบด้วยประเภทชายคู่ หญิงคู่ และคู่ผสม รุ่น Competitive และInspiration เรียกว่าประชันฝีมือกันอย่างสนุกสนาน ชิงชัยกันกว่า 30 รายการ 60 เหรียญทอง 60 เหรียญเงิน และ 60 เหรียญทองแดง รวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท
“โดยตลอดการแข่งขันทั้งสองสนาม ถือเป็นเวทีสำคัญในการแจ้งเกิดดาวรุ่งพิกเคิลบอลไทยหลายราย ที่สร้างผลงานโดดเด่น และคว้าเหรียญรางวัลไปครองได้อย่างน่าประทับใจ” นายกสมาคมฯ กล่าวปิดท้าย