ดวงแตก / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
นับถอยหลังเหลือเวลาแค่เดือนเศษๆ ศึก เวิลด์ คัพ 2026 จะเปิดฉากขึ้นวันที่ 11 มิถุนายนนี้แล้ว ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปพบกับนักเตะ "ดวงแตก" คือคนที่โชคร้ายบาดเจ็บหนักน่าจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นี้แทบจะร้อยเปอร์เซนต์
มาร์ค อังเดร แตร์ สเตเก้น - นายด่านมือ 1 ทีมชาติเยอรมนีกำลังต่อสู้เพื่อฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย มันรุนแรงขนาดที่ว่าอาจจะฟิตไม่ทันลงเล่นนัดประเดิมสนาม เวิลด์ คัพ 2026 ช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งการขาดหายไปของผู้เล่นประสบการณ์สูงในทัวร์นาเมนต์สำคัญเช่นนนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญ
โรดริโก - แม้ บราซิล จะถือเป็นชาติที่อัดแน่นไปด้วยนักเตะศักยภาพสูง แต่การขาดหายไปของแนวรุก เรอัล มาดริด รายนี้ถือว่าส่งผลกับแชมป์โลก 5 สมัยไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเขาได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
คริสเตียน โรเมโร - กองหลังชาวอาร์เจนตินาต้องพักยาวจนจบฤดูกาลนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ถือว่าเสียหายกับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่กำลังลุ้นหนีตกชั้น เนื่องจากแข้งวัย 27 ปีถือว่าเป็นหัวใจสำคัญแนวรับรวมถึงมีภาวะผู้นำสูงมาก ขณะที่การจะติดธงไปเตะ เวิลด์ คัพ ก็ต้องลุ้นหนักไม่น้อย
ฮูโก้ เอคิติเก้ - กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส เอ็นร้อยหวายฉีกขาดช่วงเดือนเมษายน และคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาลงสนามได้จนถึงปี 2027 ถือว่าเสียหายมาก เพราะปีนี้ที่เป็นแรกกับ ลิเวอร์พูล ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทีมทำไป 17 ประตูและ 6 แอสซิสต์ในทุกรายการแข่งขัน
โมฮัมเหม็ด คูดูส - กำลังรอการประเมินอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขา ซึ่งอาจต้องผ่าตัด หากเป็นเช่นนั้น กานา เสี่ยงที่จะเสียผู้เล่นคนสำคัญไปในช่วง เวิลด์ คัพ 2026 โดยตัวรุก สเปอร์ส พักรักษาตัวมานานกว่าสามเดือนแล้ว หลังจากได้รับบาดเจ็บในเกมที่เสมอกับ ซันเดอร์แลนด์ 1-1 เมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา
เอแดร์ มิลิเตา - หมดสิทธิ์ลงเล่นให้ เรอัล มาดริด จนจบฤดูกาลนี้ หลังจากได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายฉีกขาด โดยกองหลังวัย 28 ปีเข้ารับการผ่าตัดสำเร็จแล้วและจะเริ่มโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย แม้มีลุ้นกลับมาทัน เวิลด์ คัพ แต่ทีมแพทย์ของบราซิลหวั่นใจเนื่องจากประวัติการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเขาในช่วงที่ผ่านมา
รีซ เจมส์ - กองหลังทีมชาติอังกฤษเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอีกครั้ง โดยกองหลังวัย 26 ปีได้รับบาดเจ็บในเกมพรีเมียร์ลีกที่แพ้ นิวคาสเซิล 1-0 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่ว่าน่าเสียดายจริงๆ เพราะเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงเพียงแต่ว่าเจ็บบ่อยเหลือเกิน
อัลฟอนโซ เดวีส์ - ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อซ้ำซากอีกครั้ง ถือเป็นปัญหาที่รบกวนเขามาตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมากับ บาเยิร์น มิวนิค ความเร็วที่จัดจ้านของเขาเป็นหัวใจสำคัญของ แคนาดา โดยเล่นได้ทั้งแบ็กและปีก ซึ่งหากไม่ฟิตหนึ่งในเจ้าภาพร่วม เวิลด์ คัพ จะมีปัญหาหนักอกไม่น้อย
วาตารุ เอ็นโดะ - กัปตันทีมชาติญี่ปุ่นบาดเจ็บซ้ำซ้อนที่หัวเข่าและข้อเท้า หลังจากได้รับบาดเจ็บจนต้องผ่าตัดในเกมกับ ซันเดอร์แลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เขาพลาดลงเล่นให้ ลิเวอร์พูล ตลอดฤดูกาลที่เหลือนี้แล้ว และการขาดหายไปของเขาจะทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นขาดผู้นำที่มีประสบการณ์ในแดนกลางไปอย่างมาก
ชาบี ซิโมนส์ - เพลย์เมกเกอร์ชาวดัตช์โชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมกับ วูล์ฟแฮมป์ตัน อาการบาดเจ็บของเขาทำให้ฤดูกาล พรีเมียร์ลีก ของเขาในการช่วย สเปอร์ส หนีตกชั้นจบลงแล้วและจะทำให้เขาพลาดฟุตบอลโลก 2026 ค่อนข้างแน่นอน เพราะว่าเจ็บหนักเอ็นไขว้เข่าฉีก