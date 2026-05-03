แดเนียล-RWS ฝากอนาคตร่วมกัน / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

RWS ประกาศเซ็นสัญญาระยะยาวกับ แดเนียล โรดริเกวซ แชมป์รุ่น 154 ปอนด์ ของ เวทีมวยราชดำเนิน ไปจนถึงปี 2030 ตลอดเส้นทางอาชีพ “แดเนียล” สร้างผลงานสุดโหดด้วยสถิติชนะ 50 ไฟต์ แพ้เพียงครั้งเดียว พร้อมครองเข็มขัดราชดำเนินยาวนานกว่า 4 ปีแล้ว กลายเป็นหนึ่งในนักชกที่ดีที่สุดของรุ่น 154 ปอนด์ และดีที่สุดแบบปอนด์ต่อปอนด์ของโลกอย่างแท้จริง
ปัจจุบัน แดเนียล โรดริเกวซ ในวัย 27 ปี เจ้าตัวอยู่ในช่วงพีกที่สุดของอาชีพการชก และเขาเลือกใช้ช่วงเวลาสำคัญนี้ เดินหน้าขับเคลื่อนวงการมวยไทยร่วมกับ RWS และเวทีมวยราชดำเนินต่อไป
หลังจรดปากกาเซ็นสัญญา “แดเนียล” เปิดใจชัดถึงเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ “ที่ผมตัดสินใจฝากอนาคตไว้กับรายการ RWS เพราะผมอยากเป็นนักชกระดับแถวหน้า เป็นสุดยอดของมวยไทยขนานแท้ ฝากถึงแฟนมวยทุกคน ผมอยู่ที่นี่ ไม่ไปไหน เพราะราชดำเนินคือบ้านของผม ผมจะเอาชนะทุกคนที่คิดมาแย่งชิงเข็มขัดของผม ผมสัญญา”
ผลงานในรายการ RWS ของเขานับตั้งแต่ขึ้นชกไฟต์แรกในปี 2022 จนถึงปัจจุบัน เขาแข่งขันไปแล้ว 17 ไฟต์ คว้าชัยไปถึง 16 ครั้ง นอกจากครองแชมป์ราชดำเนินรุ่น 154 ปอนด์ อย่างนานถึง 1,424 วันแล้ว ยังคว้าแชมป์มวยรอบของรายการ RWS ในปี 2022 และ 2024 อีกด้วย
ผลงานไฟต์ล่าสุด เขาเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดน็อก “เฮอคิวลิส เบสชะอวด” ในศึก RWS นัดใหญ่เดือน “เมษามหาประลัย” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา พร้อมคว้าโบนัส 1,000,000 บาท มาครองแบบสด ๆ ร้อน ๆ จากนี้เส้นทางของ “แดเนียล” กับ RWS และเวทีมวยราชดำเนิน จะยิ่งใหญ่แค่ไหน แฟนมวยต้องรอติดตามกันต่อไป
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์-โดมินิกัน เริ่มฝึกมวยตอนอายุราว 14-15 ปี ซึ่งถือว่าช้าหากเทียบกับนักมวยไทยที่เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก แต่ด้วยความมุ่งมั่น เขาสร้างผลงานโดดเด่นบนแผ่นดินสวิตเซอร์แลนด์ กวาดชัยชนะมากถึง 20 ไฟต์ ก่อนตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อซึมซับมวยไทยต้นตำรับอย่างจริงจัง
เมื่อก้าวเข้าสู่เมืองไทย เขาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง แม้กระทั่งภาษาไทย แม้จะพูดได้ไม่สมบูรณ์ แต่สามารถฟังและสื่อสารได้ในระดับใช้งานจริง สะท้อนถึงความตั้งใจที่จะปรับตัวและใช้ชีวิตในเส้นทางนักมวยไทยอย่างแท้จริง
ปัจจุบันเจ้าตัวถือเป็น "มวยเอก" ที่ RWS รัก และเอ็นดูเป็นอย่างมาก เพราะเจ้าตัวแทบไม่มีวันไหนที่ฟอร์มตก ชกได้ตามมาตรฐาน เป็นต่างชาติที่กล้าปล่อยแม่ไม้มวยไทยแบบไม่เคอะเขิน เวลามีไฟต์ขึ้นชก เขามักทำผลงานได้ดีอยู่เสมอ
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าองค์กรคู่แข่ง อย่าง ONE สนใจจะดึงตัวให้เขาไปขึ้นชกใน ONE Championship อยู่หลายครั้ง แต่เจ้าตัวตอบปฏิเสธไป สุดท้ายก่อนจะเป็น RWS ที่ได้ลายเซ็น พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาว จนถึงปี 2030