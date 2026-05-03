“ฉ่างไท้” ครองแชมป์ สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ แบบไม่พลิกโผ

ฉ่างไท้ สุดโสม หวดรอบสุดท้ายได้อีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 จบสกอร์รวม 18 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์ สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ ไปแบบไม่พลิกโผ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์ชนะขาดอันดับสองร่วมถึง 8 สโตรค
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 3 ของฤดูกาล "สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ พาร์ 71 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 144 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
ปิดฉากการชิงชัยปรากฎว่า โปรเท็ด-ฉ่างไท้ สุดโสม นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ซึ่งนำโด่งตั้งแต่รอบสอง ปิดฉากด้วยการทำ 3 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 สกอร์รวมสี่วัน 18 อันเดอร์พาร์ 266 คว้าแชมป์ไปครองตามคาด โดยมี นพรัฐ พานิชผล, อมรินทร์ กรัยวิเชียร, รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ และเหงียน ทวน อันห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนาม รั้งรองแชมป์ร่วมกันด้วยสกอร์รวมคนละ 9 อันเดอร์พาร์ 275
ฉ่างไท้ โปรกอล์ฟวัย 32 ปีจากชลบุรี เผยหลังคว้าแชมป์ออลไทยแลนด์ฯ เป็นครั้งแรก และเป็นแชมป์อาชีพรายการที่ 5 นับตั้งแต่เทิร์นโปรว่า “ผมค่อนข้างคุ้นเคยกับสนามแห่งนี้ ตีมาตั้งแต่เด็ก ๆ เหมือนเล่นในบ้านตัวเอง จริง ๆ ก็รู้ว่าสนามนี้เป็นสนามที่ตีได้ระยะและเล่นลูกสั้นได้ดี แต่หลักๆ คงเป็นเรื่องมายด์เซ็ตที่เปลี่ยนแปลง รู้สึกดีใจมาก”
อันดับสามเป็นของ วีรวิชญ์ นาคประชา, แสงชัย แก้วเจริญ และธรรมนูญ ศรีโรจน์ ที่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน 7 อันเดอร์พาร์ 277 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต, เนติพงศ์ ศรีทอง และ นิรันดร์ แซ่อึ้ง ตามมาที่อันดับ 9 ร่วม ด้วยสกอร์รวม คนละ 6 อันเดอร์พาร์ 278