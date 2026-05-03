แชมป์ที่ 3 ในปี 2026 “ไหม" ผงาดหวด W 100 กิฟุ

ศึกเทนนิสอาชีพหญิง ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ดับเบิลยู 100 (W100) รายการ "ดับเบิลยู 100 กิฟุ" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 3.2 ล้านบาท ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 พ.ค.69 ประเภทหญิงเดี่ยว เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศ
"ไหม" มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสหญิงไทย มืออันดับ 186 ของโลก และเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้ว ระเบิดฟอร์มเอาชนะ เอเมอร์สัน โจนส์ ดาวรุ่งออสซี่ วัย 17 ปี มืออันดับ 133 ของโลก 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-2, 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ และเป็นการคว้าแชมป์ระดับ ไอทีเอฟ ดับเบิลยู 100 เป็นครั้งแรก นับเป็นการคว้าแชมป์รายการที่ 3 ของปีนี้ ต่อจาก ไอทีเอฟ ดับเบิลยู 75 ที่ประเทศไทย, ดับเบิลยูทีเอ 125 ที่มุมไบ ประเทศอินเดีย และนับเป็นแชมป์ที่ 6 ในการเล่นอาชีพ
นอกจากนี้จากชัยชนะแมทช์นี้ ทำให้ มนัญชญา รับเงินรางวัล 12,285 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 397,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 100 คะแนน