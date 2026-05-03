"ก้อง-สมเกียรติ" ฝ่าศึกหนักประเดิมเรซแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 4 ฮังการี

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเรซแรก เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ สนามบาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ซึ่งต้องดวลกันท่ามกลางอากาศร้อนระอุจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่ยกระดับความเร็ว
ภายใต้รถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 ได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงที่ลงซ้อม แต่กลับมาเจอสภาพผิวแทร็กร้อนระอุ ส่งผลกระทบในการควอลิฟาย (ซูเปอร์โพล) และได้ออกตัวจากกริดที่ 21
โดยเรซแรกดวลกันทั้งสิ้น 21 รอบสนาม นักบิดชาวไทยออกตัวได้ดี ขยับแซงคู่แข่งขึ้นมา และเกาะกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง แต่มีข้อจำกัดทางเทคนิคตลอดทั้งเรซ ก่อนจะสู้สุดความสามารถบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 19 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 55.393 วินาที ส่วนทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง ยูกิ คุนิอิ หมายเลข 92 เข้าป้ายในอันดับ 22 ตามหลัง 67.187 วินาที
"ก้อง-สมเกียรติ" เปิดเผยหลังจบโปรแกรมในวันเสาร์ว่า "เราสามารถยกระดับเวลาต่อรอบได้ทุกช่วงที่ลงซ้อม จนกระทั่งถึงการควอลิฟาย แต่ในรอบซูเปอร์โพลสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและอุณหภูมิผิวแทร็กสูงมาก ตอนที่เปิดคันเร่งผมรู้สึกว่าล้อหลังหมุนฟรีมากกว่าเดิม เรามีปัญหาหนักโดยเฉพาะตอนออกจากโค้ง ทำให้ไม่สามารถรักษาความเร็วได้เท่ากับช่วงเช้า"
"เราเข้าใจสถานการณ์และพยายามแก้ไขสำหรับการแข่งขัน โดยได้ทำการเปลี่ยนแปลงเซ็ตติ้งรถแข่งและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการสร้างความคืบหน้าและเราได้เห็นการปรับปรุงระหว่างเรซ แต่ผมก็ยังไม่สามารถรักษาความเร็วตามที่เราตั้งเป้าไว้ได้ เราจะทำงานและผลักดันต่อไปเพื่อยกระดับขึ้นไปอีกขั้น" นักบิดไทยกล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 จะแข่งขันรอบ ซูเปอร์โพลเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
