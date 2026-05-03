พรีเมียร์ลีกแดงเดือด แมนฯยู VS ลิเวอร์พูล เดิมพันตำแหน่งท็อปโฟร์ Monomax ถ่ายทอดสด

เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฤดูกาลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่ทุกคะแนนมีความหมาย โดยโปรแกรมระหว่างวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 จนถึง วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เตรียมเสิร์ฟความเข้มข้นแบบต่อเนื่องหลายคู่สำคัญ อัดแน่นบิ๊กแมตช์ชี้ชะตาหัว–ท้ายตาราง นำโดยศึกแดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดวล ลิเวอร์พูล, เกมสำคัญลุ้นแชมป์ของ อาร์เซนอล พบ ฟูแล่ม และแมตช์แรงกดดันสูง เอฟเวอร์ตัน ปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่มีผลต่อทั้งการชิงจ่าฝูงและการหนีตกชั้น! ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เริ่มต้นวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เปิดฉากเวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569) Monomax ถ่ายทอดสดเกมสำคัญโซนท้ายตาราง ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบิร์นลีย์ ก่อนเข้าสู่ช่วงหัวค่ำ เวลา 21:00 น. ที่มีเตะพร้อมกันหลายสนาม โดย เบรนท์ฟอร์ด ปะทะ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เกมแห่งศักดิ์ศรีของสองทีมที่ยังมีลุ้นอันดับครึ่งบนของตาราง ความเฉียบคมในจังหวะสวนกลับจะเป็นกุญแจสำคัญของคู่นี้ ด้าน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ดวลกับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ถือเป็นแมตช์ที่แฟนบอลสายแท็กติกห้ามพลาด โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 อีกสนาม วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส พบ ซันเดอร์แลนด์ การเจอกันของทีมที่ต้องการแต้มเพื่อความมั่นใจช่วงท้ายซีซั่น และปิดท้ายคืนวันเสาร์ด้วยหนึ่งในเกมลุ้นแชมป์ เวลา 23:30 น. เมื่อ อาร์เซนอล เปิดบ้านรับ ฟูแล่ม ซึ่งงานนี้ปืนใหญ่ห้ามพลาดสามแต้มสำคัญ
มันส์ต่อเนื่องในคืนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 20:00 น. ด้วยเกมของ บอร์นมัธ พบ คริสตัล พาเลซ การเจอกันของสองทีมสไตล์รวดเร็ว และไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ เวลา 21:30 น. ศึกแดงเดือดระหว่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดวล ลิเวอร์พูล เกมแห่งศักดิ์ศรีซึ่งอาจกลายเป็นหนึ่งในแมตช์ชี้ชะตาของฤดูกาลทันที ใครอยากชมคู่นี้แบบสด ๆ พร้อมกระทบไหล่ 2 ตำนานแดงเดือด “แอนดี้ โคล” และ “ร็อบบี้ ฟาวเลอร์” สามารถตามไปพบกันได้งาน “MONOMAX WATCH PARTY: RED MATCH” ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ Mono Studio
จากนั้นวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 01.00 น. (คืนวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2569) Monomax ยิงสดเกมน่าสนใจของ แอสตัน วิลล่า พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ทั้งสองทีมมีเกมรุกจัดจ้าน เกมนี้จึงมีแนวโน้มเปิดเกมแลกแบบไม่มีถอย และช่วงหัวค่ำ เวลา 21:00 น. เชลซี ดวล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ สิงห์บลูส์ต้องการรักษามาตรฐานในช่วงท้ายฤดูกาล ขณะที่ทีมเยือนต้องสู้สุดใจเพื่อแต้มสำคัญ
ปิดท้ายเช้ามืดวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 เวลา 02:00 น. เกมที่อาจกำหนดเส้นทางแชมป์ เมื่อ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเยือน เอฟเวอร์ตัน ทำให้เกมนี้มีเดิมพันสูงทั้งสองฝั่งและอาจส่งแรงสะเทือนต่อหัวและท้ายตารางพร้อมกัน รับชมทาง Monomax
