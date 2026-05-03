"เอ็มบีด" ร่างทอง "ซิกเซอร์ส" คัมแบ็ก 1-3 ทีมที่ 14

ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส สร้างปาฎิหาริย์ปิดซีรีส์ 4-3 เกม หลังเอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 109-100 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก สายตะวันออก ที่สนามทีดี การ์เดน รัฐแมสซาชูเซตส์ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
โจเอล เอ็มบีด เซ็นเตอร์ ซิกเซอร์ส เหมา 34 แต้ม 12 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์ ไทรีส แม็กซีย์ การ์ดคู่หู บวกเพิ่ม 30 แต้ม 11 รีบาวน์ด 7 แอสซิสต์ วีเจ เอดคัมบ์ อันดับ 3 ของการโหวต รุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์ ส่อง 23 แต้ม และ พอล จอร์จ การ์ดตัวเก๋า ซัด 13 แต้ม
เอ็มบีด เพิ่งประเดิมเพลย์ออฟเกม 4 หลังพักฟื้นจากการผ่าตัดไส้ติ่ง กลายเป็นผู้เล่นทำสกอร์ 100 แต้มคนแรกของซีรีส์เพลย์ออฟ ถึงแม้พลาด 3 เกมแรก และจับคู่ แม็กซีย์ กลายเป็นคู่หูทำสกอร์อย่างน้อยคนละ 25 แต้ม 10 รีบาวน์ด 5 แอสซิสต์ คู่ที่ 3 ของลีก เฉพาะเกม 7
ฟิลาเดลเฟีย ทีมวางอันดับ 7 กลายเป็นทีมที่ 14 ของลีก พลิกสถานการณ์จากตามหลัง 1-3 เกม เข้ารอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก เยือน นิว ยอร์ก นิกส์ เริ่มเกม 1 ที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน วันที่ 5 พ.ค. (ไทย)
ซิกเซอร์ส รวมสมัยใช้ชื่อ ซีราคิวส์ เนชันแนลส์ ขยับสถิติเป็น ชนะ 2 แพ้ 10 เฉพาะเกม 7 นอกบ้าน โดยชัยชนะอีก 1 เกม เกิดขึ้นที่บอสตัน การ์เดน เมื่อปี 1982
ขณะที่ เซลติกส์ ทีมวางอันดับ 2 ตกรอบเพลย์ออฟเร็วสุด นับตั้งแต่ฤดูกาล 2020-21 สถิติหล่นเหลือชนะ 32 แพ้ 1 เฉพาะขึ้นนำซีรีส์ 3-1 เกม
แชมป์ 18 สมัย ลงเล่นเกมตัดสิน โดยปราศจาก เจย์สัน เททัม ฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง บาดเจ็บหัวเข่า อาศัย เจย์เลน บราวน์ แบกทีม 33 แต้ม 9 รีบาวน์ด เดอร์ริค ไวท์ ช่วยไป 26 แต้ม รวม 3 คะแนน 5 ลูก
เกมนี้ เซลติกส์ มีปัญหาด้านการยิง 3 คะแนน เกมที่ 3 ติดต่อกัน ทั้งทีมยิงเข้าเป้าแค่ 13 จาก 49 ลูก