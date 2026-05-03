"กษิดิศ - พัชรินทร์" จบที่รองแชมป์ เกาหลีมาแรงหวดไอทีเอฟที่นครปฐม

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ชายและหญิง สัปดาห์แรก ณ สนามเทนนิส ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย โดย นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ วัย 25 ปี มือวาง 1 และมือ 416 ของโลก สุดต้านฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของ ชุง ฮยอน หนุ่มเกาหลีใต้ วัย 29 ปี อดีตมือ 19 ของโลก ก่อนที่ กษิดิศ จะพ่าย 0-2 เซต 4-6 และ 2-6 ได้รองแชมป์ รับเงินรางวัล 2,701 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 87,836 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 14 คะแนน ในขณะที่ ชุง ฮยอน ได้แชมป์ ซึ่งนับเป็นแชมป์ชายเดี่ยว รายการที่ 17 ได้รับ 4,612 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 149,982 บาท และ 25 คะแนน
ด้านหญิงเดี่ยว "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือวาง 1 และมือ 452 ของโลก ชิงชนะเลิศกับ อี คยอง ซอ จากเกาหลีใต้ มือ 583 ของโลก โดยเซตแรก สาวเกาหลีใต้ชนะ 7-5 เซตสอง พัชรินทร์ ซึ่งตามถึง 1-5 พยายามสู้อย่างเต็มที่ ไล่มาจนกระทั่งเอาชนะด้วยไทเบรก 7-6 ไทเบรก 7-4 ส่วนเซตสาม สาวเกาหลีใต้เป็นฝ่ายครองเกมและเอาชนะไปในที่สุด ส่งผลให้ พัชรินทร์ แพ้ 1-2 เซต ด้วยสกอร์ 5-7, 7-6(7-4) และ 2-6 ในเวลากว่า 3 ชั่วโมง
อี คยอง ซอ สาวเกาหลีใต้ วัย 21 ปี ขึ้นแท่นครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวที่ประเทศไทย โดยเป็นแชมป์อาชีพรายการแรกของเจ้าตัวด้วย พร้อมกันนี้ยังได้รับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 76,487 บาท และ 15 คะแนน ส่วน พัชรินทร์ ของไทย รองแชมป์ ได้รับ 1,470 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 47,804 บาท และ 10 คะแนน
อย่างไรก็ตาม สำหรับผลงานในรายการนี้ พัชรินทร์ ได้ไป 1 แชมป์ จากประเภทหญิงคู่ ซึ่งจับคู่กับ "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร และ 1 รองแชมป์จากหญิงเดี่ยวตามผลดังกล่าว