“ชนกพล” คว้านักกีฬายอดเยี่ยมศึกยิมนาสติก JRC

ยิมนาสติกแอโรบิก ปิดฉากอย่างสวยหรู ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกชาติ ชนกพล เจียมสุขใจ โชว์ความเหนือชั้นนำทีมสโมสรจินตนากวาดเหรียญทองทั้งแอโรบิกเดี่ยวชาย และ แอโรบิกแด๊นซ์ “ครูไก่” ปลื้มดาวรุ่งแจ้งเกิดมากมาย โดยเน้นย้ำคนที่ได้เหรียญหากไม่มีวินัยก็ไม่มีสิทธิ์ติดทีมชาติอย่างแน่นอน
การแข่งขันกีฬายิมนาสแอโรบิก รายการ JRC Aerobic Gymnastics Star Championship ครั้งที่ 1 ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบเหรียญรางวัล และ ปิดการแข่งขัน
ผลการแข่งขันเดี่ยวชาย อายุ 12-14 ปี เหรียญทอง ก้องกฤษดากร ภัทรพรมาทกุล (KSGC) 15.983 คะแนน/ เหรียญเงิน พีรวิชญ์ ประเสริฐศรี (จินตนา) 14.933 คะแนน/ เหรียญทองแดง ปัณวิทย์ กิจนุกูล (เดอะ ดรีมยิม) 10.183 คะแนน
เดี่ยวชายรุ่น 15-17 ปี เหรียญทอง พรพิสุทธิ์ ศรีคันทรักษ์ (ทศคำไชยยิม) 14.500 คะแนน / เหรียญเงิน รุดวาคาช คันนา(อินเดีย) 14.317 คะแนน / เหรียญทองแดง ริชาร์ด พันซัล (ฟิลิปปินส์) 13.900 คะแนน
เดี่ยวชายรุ่นประชาชน เหรียญทอง “ตฤณ” ชนกพล เจียมสุขใจ (นักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญทองซีเกมส์ สโมสรจินตนา) 19.133 คะแนน / เหรียญเงิน เกีย เบา ฮอง (เวียดนาม) 18.933 คะแนน / เหรียญทองแดง นนทวัฒน์ เพชรนอก (นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สโมสรจินตนา ) 18.333 คะแนน
ประเภทแอโรบิกแด๊นซ์ (ทีมละ 8 คน) รุ่น 14 ปี เหรียญทอง คาซัคสถาน 15.000 คะแนน / เหรียญเงิน สโมสรจินตนา 13.850 คะแนน / เหรียญทองแดง สโมสร Infinity 12.350 คะแนน
ส่วนรุ่นใหญ่ สโมสรจินส่งผู้เล่นชุดซีเกมส์ ประกอบด้วย ชนกพล เจียมสุขใจ, ณัฐพงษ์ อักษรพันธ์, ปรเมษ ทองสอง, ณัทกฤป ธีรสาธร, ภูผา ชาติเชื้อ, นนทวัฒน์ เพชรนอก, กนกพิชญ์ มะลิ และ ธนิดา ฑีฆเสถียร คว้าเหรียญทอง ทำคะแนนได้ 16.067 คะแนน / เหรียญทองแดง สโมสร Infinity 13.933 คะแนน / เหรียญทองเดง สโมสร เดอะดรีม ยิมส์ 13.500 คะแนน
สรุป “ชนกพล เจียมสุขใจ” ได้นักกีฬายิมแอโรบิกยอดเยี่ยม ด้วยการคว้า 3 เหรียญทอง ประเภทแอโรบิกทีม 3 คน, ประเภทเดี่ยวชาย และ ประเภทแอโรบิกแดนซ์
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าวว่า รายการนี้เป็นการเฟ้นหานักกีฬาที่มากด้วยความสามารถเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมในนามทีมชาติ ซึ่งมีนักกีฬาดาวรุ่งได้โชว์ศักยภาพเก็บตัวทีมชาติจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้ง 8 ชาติว่าจัดได้ดี และ ยุติธรรมมาก ในส่วนของ นักกีฬาแอโรบิกเตรียมส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ทั้งประเภทเดี่ยวชาย, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทรีโอ, กรุ๊ป และ ยิมนาสติกแด๊นซ์ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2569 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในส่วนยิมนาสติกลีลา ประเภทกรุ๊ป ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมส์ค่อนข้างแน่นอนแล้ว ขณะที่ ยิมนาสติกศิลป์หญิงไม่ได้ส่งแข่งขันขันชิงแชมป์เอเชีย แต่ ยิมนาสติกศิลป์ชายจะเดินทางไปแข่งขันรอบคัดเลือกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สุดท้ายขอยืนยันว่า นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง , เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดง ไม่จำเป็นว่าจะต้องติดทีมชาติ โดยทางสมาคมฯจะคัดคนที่เก่ง คนที่มีความพร้อม และนักกีฬาที่มีระเบียบวินัย เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย เพื่อคัดเลือกคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส เท่านั้น