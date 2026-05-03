ม.มหิดลหนุนไทยเจ้าภาพยูธโอลิมปิก 2030 เชื่อสร้างมูลค่าเศรษฐกิจมหาศาล

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เผย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสนับสนุนการเสนอตัวจัดกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ของไทย อย่างเต็มที่ โดยตอนนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีครบทั้งสถานที่-สนามกีฬา บุคลากร และการแพทย์-วิทยาศาสตร์การกีฬา ชี้หากไทยได้เป็นเจ้าภาพ มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งสร้างความตื่นตัวให้เยาวชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ส่วนงบประมาณ 5.7 พันล้านบาทแม้จะดูมาก แต่คือการลงทุนระยะยาวในประเทศ เงินจะหมุนเวียนในประเทศ สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะได้กลับคืนมาอีกหลายเท่าตัว
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมสนับสนุนการเสนอตัวจัดมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ปี 2030 ของไทย อย่างเต็มที่ โดยตอนนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล มีครบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬา ที่วิทยาเขตศาลายา เรามีทั้งสนามฟุตบอล กรีฑา บาสเกตบอล เทนนิส และแบดมินตัน ที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องตรวจปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา และที่พักของนักกีฬา ก็มีพร้อมให้ใช้งานเช่นกัน
ขณะที่ด้านบุคลากร เราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำหน้าที่สนับสนุนงานกีฬาและทำงานร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬา อีกทั้งนักศึกษาของเรา ยังสามารถทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และผู้ประสานงาน ในงานนี้ได้ด้วย ยังมีนักศึกษาจิตอาสาที่สามารถเป็นล่ามสื่อสารได้หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ
ส่วนการแพทย์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล เราสามารถช่วยจัดทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดจากศิริราช และรามาธิบดี และคณะกายภาพบำบัด ในการดูแลนักกีฬาได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้เรายังมีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ช่วยการทดสอบสมรรถภาพและฟื้นฟูร่างกาย ให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน อีกทั้งเรามีศูนย์ตรวจสารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งเป็น 1 ใน 26 ศูนย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรตรวจสารกระตุ้นต้องห้ามโลก (วาดา)
“หากไทยได้เป็นเจ้าภาพ มีข้อดีหลายอย่าง ทั้งสร้างความตื่นตัวให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย การสร้างนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ การฝึกซ้อม เตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี จะเกิดการแข่งขันกันภายใน จะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติชุดใหญ่ ทำให้เยาวชน สนใจเล่นกีฬา และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ผ่านการท่องเที่ยว ทั้งนักกีฬา ผู้ติดตาม เป็นแสนคน และนักท่องเที่ยว จะมาเที่ยว เมืองไทย อีกหลายล้านคนในฐานะ ประเทศไทย สามารถจัดกีฬาโอลิมปิกได้ แม้จะเป็นYouth โอลิมปิก ส่วนงบประมาณในการจัด 5.7 พันล้านบาท แม้จะดูมาก แต่คือการลงทุนระยะยาวในประเทศ แบ่งจ่ายเป็นปี ไม่ใช่ก้อนใหญ่ เงินจะหมุนเวียนในประเทศ สุดท้ายแล้วรัฐบาลจะได้กลับคืนมาอีกหลายเท่าตัว เช่น จากสปอนเซอร์ระดับโลก ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนในช่วงตลอด 4 ปีของการเตรียมการ และได้ข่าวทาง ประเทศชิลี และ ปารากวัย คู่แข่ง กล้า เสนอ เงินมากกว่า ประเทศไทย“ ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา กล่าว