กกท. เร่งหย่าศึก "ตัวกลาง-บริษัทรถ" ปมค้างหนี้ค่าขนส่งช่วงซีเกมส์

“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ไม่นิ่งนอนใจ กรณีข้อพิพาทการชำระเงินค่าขนส่งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างคู่สัญญา ตัวกลาง (ออร์แกไนเซอร์) และผู้รับจ้างช่วง (บริษัทขนส่ง) ที่ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากมีประเด็นจำนวนเที่ยวรถที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหาทางออกร่วมกัน เชื่อในช่วงนั้นทุกคนหวังดีที่จะให้บริการนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากชาติต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
“บิ๊กก้อง” ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากกรณีข้อพิพาทการชำระเงินค่าขนส่งในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนธันวาคม 2568 ระหว่างคู่สัญญา ตัวกลาง (ออร์แกไนเซอร์) และผู้รับจ้างช่วง (บริษัทขนส่ง) ที่จนถึงตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย เนื่องจากมีประเด็นจำนวนเที่ยวรถที่เพิ่มขึ้นไปจากที่กำหนดไว้ประมาณ 3,000 เที่ยว ทาง กกท. ทราบเรื่อง และไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้ กกท. มีข้อมูลจากทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว และเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหาทางออกร่วมกัน หวังให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาเจรจาพูดคุยกัน โดยเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นทุกคนมีแต่ความหวังดีที่จะให้บริการนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากชาติต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันอย่างดีที่สุด ไม่อยากให้ต้องรอที่สนามบินนาน เกรงว่าจะกระทบโปรแกรมการฝึกซ้อมและแข่งขัน อยากให้ประทับใจที่สุด ทุกคนทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ