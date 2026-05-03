จอมพลังไทยฮอตต่อเนื่อง “ณัฐชา” เหมา 3 เงิน ยกเหล็กเยาวชนโลก 2026

จอมพลังไทยฮอตต่อเนื่อง ณัฐชา แก้วน้อย ทำผลงานยอดเยี่ยมกวาด 3 เหรียญเงิน รุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม ในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่ประเทศอิยิปต์ สรุปหลังผ่านการชิงชัยในวันแรก จอมพลังไทยคว้าไปแล้ว 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ เมื่อ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ทีมจอมพลังไทยขึ้นเวทีชิงชัยวันแรก โดยไทยประเดิมไปแล้ว 1 เหรียญเงิน นฤมล วงษ์หาจักร และ 1 เหรียญทองแดง จาก สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ ในรุ่นเยาวชนหญิง 48 กิโลกรัม จากนั้นช่วงดึกวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ทีมไทยส่ง ณัฐชา แก้วน้อย ลงชิงชัยในรุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม
เริ่มต้นท่าสแนทช์ สาวไทยยกผ่านครั้งแรกที่ 83 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 86 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน จากนั้นครั้งที่ 3 ขยับน้ำหนักเหล็กไปอยู่ที่ 87 กิโลกรัม ยกผ่านไปได้ คว้าเหรียญเงิน
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ณัฐชา ยกผ่านรวด 2 ครั้งแรก ที่น้ำหนัก 105, 108 กิโลกรัม ตามลำดับ ต่อมาครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 112 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 108 กิโลกรัม รับเหรียญเงิน ขณะที่ น้ำหนักรวม มีสถิติ 195 กิโลกรัม รับเหรียญเงินเช่นกัน
ด้าน เทียนเฟง เป็ง จากจีน เหมา 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 90 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 113 กิโลกรัม,น้ำหนักรวม 203 กิโลกรัม/ มาเรีย สตราทอูดากี จากจอร์เจีย รับ 2 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 86 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม/ บาสมา กูไนดี จากอียิปต์ รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 106 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยวันแรก คว้าไปแล้ว 4 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของนักยกน้ำหนักไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. เวลาท้องถิ่น หรือ 23.00 น. เวลาประเทศไทย ณัฐณิชา การะเกต และ ธนพร แซ่เตีย จะแข่งขันในรุ่นเยาวชนหญิง 63 กิโลกรัม กลุ่มเอ และวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. เวลาประเทศไทย ณัฐธิดา รอบรู้ รุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ