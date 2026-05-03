"มิกซ์-ธนัช" ฝ่าสายฝนคว้าแชมป์ศึก มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามแรก

"มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว กับ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ สองนักบิด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ควบรถ Honda CBR600RR ทำผลงานคว้าแชมป์และโพเดียม ศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 คลาส MSBK600 สนามแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2026 ท่ามกลางสภาพสนามที่เปียกไปด้วยน้ำฝน
เรซแรก ต้องพบกับสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกอย่างหนักจนต้องยุติการแข่งขันชั่วคราวจนเมื่อการแข่งขันกลับมาดำเนินต่อได้ แทร็กก็มีความเปียกชื้นเป็นเงื่อนไขสุดท้าทาย
เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นอีกครั้ง "มิกซ์-ธนัช" เจ้าของรถแข่งหมายเลข 31 ที่โชว์ฟอร์มแกร่งตั้งแต่รอบฝึกซ้อมจนถึงรอบคัดเลือกยังคงทำผลงานแรงต่อเนื่องบิดนำแบบม้วนเดียวจบทิ้งห่าง นักแข่งมาเลเซียเจ้าถิ่นคว้าแชมป์เรซแรกมาครองได้สำเร็จ ด้าน “ไฮเปค-กฤษฎา” หมายเลข 18 ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ยกระดับความเร็วแซง อีกหนึ่งนักแข่งเจ้าถิ่นก่อนจะทิ้งห่างเข้าเส้นชัยคว้าโพเดียมอันดับที่ 3
"มิกซ์-ธนัช" กล่าวว่า “เรซวันนี้มีความยากกว่ารอบคัดเลือกครับ มีฝนตกลงมาทำให้เป็นเวทเรซ แต่ผมค่อนข้างมั่นใจ ผมพยายามขี่อย่างมั่นคงก่อนจะค่อยๆ เร่งความเร็วจนคว้าแชมป์ได้ ผมดีใจมากครับที่ทำได้สำเร็จและพรุ่งนี้ผมพร้อมจะเป็นแชมป์อีกครั้ง”
สองนักบิดจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จะลงสนามแข่งขันเรซ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 13.50 น.
