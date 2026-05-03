"ก้อง-สมเกียรติ" พอใจฟอร์ม สร้างความมั่นใจซ้อมรถแข่ง Honda CBR1000RR-R วันแรก

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ประเดิมลงควบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 ในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 ซึ่งเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สนามแข่ง บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนักบิดไทยที่ลงทำการแข่งขันในสนามนี้
"ก้อง-สมเกียรติ" ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียนรู้คาแร็กเตอร์สนามเพื่อสร้างความมั่นใจ ค่อยๆ ทำงานร่วมกับรถแข่ง
Honda CBR1000RR-R คู่ใจ หมายเลข 35 ด้วยการทำเวลาต่อรอบดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จบวันแรกในอันดับ 20 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 40.914 วินาที ลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ 2.054 วินาที ส่วน “ยูกิ คุนิอิ” ทีมเมทชาวญี่ปุ่นหมายเลข 92 รั้งอันดับ 22 ตามผู้นำ 3.261 วินาที
นักบิดไทยเผยหลังจบวันแรกที่ ฮังการี ว่า "นี่คือวันแรกของผมที่ บาลาตอน แทร็กแห่งนี้ค่อนข้างโอเคสำหรับผม คาแร็กเตอร์ค่อนข้างจะเป็นแบบ 'สต็อป แอนด์ โก' (เบรกและเร่ง) ผมสามารถพูดได้ว่ามันคือแทร็กที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะ ช่วงเช้าผมเน้นไปกับการเรียนรู้เลย์เอาท์สนามและทำงานไปทีละขั้น โดยรวมแล้วผมพอใจกับเวลาต่อรอบที่ทำได้ในช่วงบ่าย เราทำงานเกี่ยวกับการเซ็ตติ้งรถแข่งและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเวลาต่อรอบโดยรวมก็ดีกว่าตอนเช้า เราค่อนข้างแฮปปี้กับความคืบหน้าในวันนี้ พรุ่งนี้จะเป็นอีกวันที่มีงานรออยู่ในการซ้อมครั้งที่ 3, ซูเปอร์โพล และเรซแรก ผมหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ"
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 จะจับเวลาในรอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่
2 พฤษภาคมนี้ และดวลความเร็วเรซแรกในคืนเดียวกัน 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบ ซูเปอร์โพลเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
