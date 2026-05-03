"มิกซ์-ธนัช" ควบรถ Honda CBR600RR คว้าโพล มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว กับ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ สองนักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ควบรถ Honda CBR600RR ทำผลงานรอบคัดเลือกสุดเดือดในศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2026 คลาส MSBK600 สนามแรก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2026



โดย "มิกซ์-ธนัช" หมายเลข 31 ฟอร์มแรงต่อเนื่องทำเวลา 02:10.688 นาที คว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่น ขณะที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” หมายเลข 18 ผลงานดีไม่แพ้กันทำเวลา 02:11.189 นาทีตามมาเป็นอันดับที่สอง มีลุ้นโพเดียมคู่กัน



สองนักบิดจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จะลงสนามแข่งขันเรซ 1 เวลา 13.50 น. ขณะที่เรซ 2 จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 13.50 น. เช่นกัน



แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH