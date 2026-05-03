"มิกซ์-ธนัช" ควบรถ Honda CBR600RR คว้าโพล มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามแรก

"มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว กับ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ สองนักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ควบรถ Honda CBR600RR ทำผลงานรอบคัดเลือกสุดเดือดในศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปียนชิพ 2026 คลาส MSBK600 สนามแรก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2026
โดย "มิกซ์-ธนัช" หมายเลข 31 ฟอร์มแรงต่อเนื่องทำเวลา 02:10.688 นาที คว้าตำแหน่งโพลโพซิชั่น ขณะที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” หมายเลข 18 ผลงานดีไม่แพ้กันทำเวลา 02:11.189 นาทีตามมาเป็นอันดับที่สอง มีลุ้นโพเดียมคู่กัน
สองนักบิดจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จะลงสนามแข่งขันเรซ 1 เวลา 13.50 น. ขณะที่เรซ 2 จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 13.50 น. เช่นกัน
