นักบิดไทยโชว์สมรรถนะ Honda CBR600RR ลุ้นชัยประเดิมสนามแรก มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026

"มิกซ์-ธนัช” กับ “ไฮเปค-กฤษฎา” สองนักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ควบรถ Honda CBR600RR ทำผลงานรอบฝึกซ้อมกระหึ่มเซปังในศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 คลาส MSBK600 สนามแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2026
โดย "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ฟอร์มสุดแกร่งทะยานเป็นผู้นำรอบฝึกซ้อมทั้ง 2 รอบ ขณะที่ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18 ก็ฟอร์มแรงไม่แพ้กันรอบฝึกซ้อมแรกทำเวลา รั้งอันดับที่ 2 ก่อนที่ในรอบฝึกซ้อมสองจะทำเวลาอยู่ในอันดับที่ 3
"มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว กล่าวว่า "ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ทำเวลาได้เร็วที่สุด วันพรุ่งนี้ผมตั้งใจจะคว้าแชมป์ให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผมเองและสร้างผลงานให้กับทีม ผมตั้งใจจะทำผลงานให้ดีกว่าตอนฤดูกาล 2024 ครับ"
สองนักบิดจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จะลงสนามรอบคัดเลือกเพื่อจัดลำดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 09.15 - 09.45 น. ตามต่อด้วยการแข่งขันเรซ 1 เวลา 13.50 น. ขณะที่เรซ 2 จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 13.50 น.
