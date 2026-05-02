สองดาวรุ่งไทย คว้า 1 เงิน 1 ทองแดง ประเดิมเวทียกเหล็กเยาวชนโลก

จอมพลังดาวรุ่งไทยออกสตาร์ทสวย นฤมล วงษ์หาจักร เค้นฟอร์มเก่ง กระชากเหรียญเงินท่าคลีนแอนด์เจิร์ก รุ่น 48 กิโลกรัมหญิง ในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่ประเทศอิยิปต์ ส่วน สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันรุ่นเดียวกัน
การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ ชิงชัยวันแรก วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ทีมไทยประเดิมได้ลุ้นเหรียญรางวัล รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง จาก นางสาวสุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ และ นางสาวนฤมล วงษ์หาจักร
เริ่มต้นท่าสแนทช์ สุฑาสิณี ครั้งแรกยกผ่านที่ 77 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 เรียกเหล็ก 79 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน จากนั้นครั้งที่ 3 ขยับเหล็กไปที่ 81 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 77 กิโลกรัม แต่เพียงพอจะคว้าเหรียญทองแดงไปครอง นับเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพจอมพลังไทยในรายการนี้ ด้าน นฤมล เรียกเหล็ก 72 กิโลกรัม ยกไม่ผ่านทั้ง 3 ครั้ง ไม่มีสถิติในท่านี้
ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก นฤมล ที่ออกสตาร์ทท่าสแนทช์ไม่สวย กลับมาเค้นฟอร์มเก่ง ครั้งแรกยกผ่านที่ 98 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 101 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 105 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 101 กิโลกรัม กระชากเหรียญเงินมาครองสำเร็จ ด้าน สุฑาสิณี ครั้งแรกยกผ่านที่ 93 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 96 กิโลกรัม, ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 99 กิโลกรัม ยกไม่ผ่าน ทำให้สถิติอยู่ที่ 96 กิโลกรัม จบอันดับ 5 ส่งผลให้น้ำหนักรวม สุฑาสิณี สถิติอยู่ที่ 173 กิโลกรัม จบอันดับ 4 ส่วน นฤมล ไม่มีสถิติ เนื่องจากไม่มีสถิติในท่าสแนทช์
ขณะที่ เจิ้ง ไจ้เหลียน จากจีน เหมา 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 81 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 108 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 189 กิโลกรัม/ แองเจลีน โคโลเนีย จากฟิลิปปินส์ รับ 2 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 80 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 177 กิโลกรัม/ รีเบคก้า โกรอูลซ์ จากแคนาดา รับ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 97 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 174 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ช่วงดึกวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ยังมีนักกีฬาลงแข่งขันในรุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม กลุ่มเอ นางสาวณัฐชา แก้วน้อย จะแข่งขันเวลา 19.30 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 23.30 น. เวลาประเทศไทย