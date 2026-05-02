“ฉ่างไท้” นำโด่ง 8 สโตรค จ่อแชมป์ สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ

ฉ่างไท้ สุดโสม ฟอร์มดีต่อเนื่องหวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 รักษาตำแหน่งผู้นำด้วยสกอร์รวมนำโด่งที่ 15 อันเดอร์พาร์ 198 หลังจบรอบสามกอล์ฟ “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ที่สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ พาร์ 71 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยทิ้งห่างอันดับสองร่วมถึง 8 สโตรค
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 3 ของฤดูกาล "สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 144 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
จบรอบสามปรากฎว่า โปรเท็ด-ฉ่างไท้ สุดโสม นักกอล์ฟลูกครึ่งไทย-ไต้หวัน ซึ่งออกสตาร์ทในฐานะผู้นำจากรอบสอง รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องหวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว นำโด่งด้วยสกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 198 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต, รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ และธรรมนูญ ศรีโรจน์ ตามมาที่อันดับสองร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 7 อันเดอร์พาร์ 206
ฉ่างไท้ โปรหนุ่มจากชลบุรี ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ฯ เผยว่า “เกมในรอบสาม การเสิร์ฟยังไม่ดีเท่ารอบแรกๆ แต่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้ดี จึงทำผลงานออกมาได้ตามเป้า ส่วนวันสุดท้ายก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าตื่นเต้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไร ส่วนแผนการเล่นก็คงเล่นเหมือนเดิม”
ทางด้าน โปรบูม-อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ อดีตมือหนึ่งออลไทยแลนด์ฯ ปี 2019 เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 69 รั้งอันดับ 5 ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 207 ขณะที่ นิรันดร์ แซ่อึ้ง เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 71 รวมสี่วันมี 5 อันเดอร์พาร์ 108 อยู่อันดับ 6