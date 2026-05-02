ไทยปะทะ อินโดนีเซียชิงที่ 3 เทนนิสเอเชียยู 14 ชาย

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2569 ทีมนักหวดเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศกับ ทีมชาติญี่ปุ่น ในศึกเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนโซนเอเชีย/โอเชียเนีย รายการ "2026 ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เทนนิส, เอเชีย/โอเชียเนีย ไฟนอลส์ ควอลิฟายอิ้ง อีเวนท์" ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
ผลคู่แรก เดี่ยวมือสอง “อันปัน” ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล แพ้ อากูอิ นานาโตะ 0-2 เซต ด้วยสกอร์ 6-7 ไทเบรก 5-7 และ 1-6 ส่วนเดี่ยวมือหนึ่ง “เเทน” วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ ปราชัยให้แก่ ทามากิ ฮารุโตะ 0-2 เซต ด้วยสกอร์ 0-6 และ 2-6 ขณะที่ประเภทคู่ ไม่มีการแข่งขัน
สรุป ทีมไทย แพ้ ทีมญี่ปุ่น 0-2 คู่ ไปแข่งขันต่อในรอบจัดอันดับ 3-4 พบกับทีมอินโดนีเซีย ที่แพ้ ออสเตรเลีย 0-2 คู่ ส่วนคู่ชิงชนะเลิศ ญี่ปุ่น จะพบกับ ออสเตรเลีย
สำหรับทีมเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เทรนเนอร์ และ 3 นักกีฬา “อันปัน” ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล, “เเทน” วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ และ “เดนิส” เดนิส เขียวรักษา จากชลบุรี