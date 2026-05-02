ยิมนาสติกแอโรบิก JRC เดือด ดาวรุ่งไทยสู้นักกีฬาต่างชาติสนุก

“กีตาร์” กนกพิชญ์ มะลิ โชว์ความเหนือชั้นสมราคา ด้วยการทำคะแนนฉีกคู่แข่งขาดลอย ซิวเหรียญทองหญิงเดี่ยวยิมแอโรบิกรุ่นประชาชน ตามคาด ขณะที่รุ่นเยาวชน คาซัคสถาน มาดีคว้าเหรียญทอง และ เหรียญเงิน ส่วน ฐิติชญา ปิ่นฝั้น ผงาดในรุ่นเยาวชน
การแข่งขันกีฬายิมนาสแอโรบิก รายการ JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship ครั้งที่ 5 ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำการแข่งขันต่อเนื่อง โดยมี น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรตินั่งชมตลอดทั้งวัน ซึ่งปีนี้มีนักกีฬาจาก เวียดนาม, อินเดีย, คาซัคสถาน, ฟิลิปปินส์ และ ไทย ร่วมแข่งขันมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
การแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้เฟ้นหานักกีฬาที่มากด้วยความสามารถเข้าร่วมเก้บตัวฝึกซ้อมในนามทีมชาติ เพื่อส่งแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์เอเชีย ทั้งประเภทชายเดี่ยว, เดี่ยวหญิง, คู่ผสม, ทรีโอ, กรุ๊ป และ ยิมนาสติกแด๊นซ์ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2569 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
ผลการแข่งขันประเภท มิกซ์แพรส์ รุ่นอายุ 12-14 ปี เหรียญทอง เป็นของ อลัน เกเรย์ ซาคีเซฟ กับ ฟาน่า อิวาเชนโก้ (คาซัคสถาน ) 17.300 คะแนน, เหรียญเงิน พีรวิชญ์ ประเสริฐศรี กับ อนันตญา ตายี่จัน (จินตนา) 16.000 คะแนน และ เหรียญทองแดง ปัณวิทย์ กิจนุกูล กับ ญาลินดา (เดอะดรีมยิม)
ประเภททรีโอ รุ่น 12-14 ปี เหรียญทอง พีมพิมล น้อยเกิด, อัญดา จงสฤษดิ์วัง, สุกัญญา แสงเหลา (จินตนา), เหรียญเงิน ยลินดา กุลติยนต์, นภัสสร เกลี่ยนนิล, สิตา อุดมสุขถาวร (เดอะดรีม ยิมส์) 13.933 คะแนน, เหรียญทองแดง ยูเรม่า นิเอโต้, ฉัตรทิพย์ กัมพล, แอลฟี ราดา วอยโนวา (อินฟีนีตี้) 13.050 คะแนน
ประเภททรีโอ รุ่น 15-17 ปี เหรียญทอง ธิติญาดา ปิ่นฝั้น, ทอฝัน คุณรักษา, ญานิศาแก้ววงศ์ (จิตนายิมส์) 17.167 คะแนน, เหรียญเงิน รัชวิน ธนนพิริยากร, ลภัสรภา ชวนชม,มาริสา ศาสตร์ประดับ (Infinity) 16.600 คะแนน, เหรียญทองแดง วิจิตรา พลอยงาม, พัสธีรา สิริสวัสดิ์, น้ำพระทัย ช่วงชวาลัย (พิมพา ยิมนาสติก พิษณุโลก ) 11.583 คะแนน
ประเภททรีโอ รุ่นประชาชน เหรียญทอง ณัฐกฤป ธีรสาทร, ชนกพล เจียมสุขใจ, นนทวัฒน์ เพชรนอก (จินตนา) 18.567 คะแนน, เหรียญเงิน ณัฐพงษ์ อักษรพันธ์, ภูผา ชาติเชื้อ, ปรเมษ ทองสอง ((Infinity A) 17.767 คะแนน, เหรียญทองแดง ฐานิดา ธีฆเสถียร, ณัฐริกา เพชรทนะ, ถิรยาพัฒน์ รุ่งเรืองชัยกุล (Infinity B) 14.860 คะแนน
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12-14 ปี เหรียญทอง “ของขวัญ” ธมลวรรณ ยามาโน่ ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย แชมป์ซูซูกิ เวิลด์คัพ ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีที่แล้ว ครั้งนี้ทำได้ 18.167 คะแนน, เหรียญเงิน ไฟนา อิวาเชนโก (คาซัคสถาน) 17.767 คะแนน, เหรียญทองแดง นาตาลี วิชินยาโควา (คาซัคสถาน) 17.250 คะแนน