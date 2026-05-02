ปิงปองสาวไทยพ่ายโปแลนด์ 2-3 ชวดเข้ารอบน็อคเอาท์ศึกชิงแชมป์โลก

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีม 2026 "ไอทีทีเอฟ เวิลด์ เทเบิลเทนนิส แชมเปียนชิพ ไฟนั่ล ลอนดอน 2026" ที่โอวีโอ อารีน่า เวมบลีย์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2569 ปีนี้มีทัพนักเทเบิลเทนนิสชาย-หญิงกว่า 80 ชาติเข้าร่วมชิงชัย
ในรายการนี้ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งทีมหญิง ประกอบด้วย "หญิง" สุธาสินี เสวตรบุตร, "ทิพย์" อรวรรณ พาระนัง, "บัว" จิณห์นิภา เสวตรบุตร และ "การ์ตูน" วรรณวิสาข์ เอื้อวิริยะโยธิน เข้าแข่งขัน ส่วนทีมชาย ประกอบด้วย "บอล" ภาคภูมิ สงวนสิน, "เป็ด" ศรายุทธ ตันเจริญ และ "นอร์ตั้น" ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ร่วมชิงชัย
เมื่อช่วงดึกของวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลังจากที่ทีมหญิงไทย ออกสตาร์ตแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม 8 ทำผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 โดยเอาชนะ สโลวีเนีย 3-1 คู่ กับ ชนะ เบนิน 3-0 คู่ และไปพ่ายให้กับ เซอร์เบีย 2-3 คู่ ทำให้จบรอบแบ่งกลุ่มที่อันดับ 2 ด้วยผลคะแนนรวม 5 คะแนน ได้ไปแข่งในรอบ Preliminary หรือรอบแก้ตัว ซึ่งหากผ่านได้สาวไทยจะได้สิทธิ์เข้าไปสู่รอบเมนดรอว์น็อคเอาท์ทันที
ในรอบแก้ตัว ทัพลูกเด้งหญิงไทยลงปะทะ โปแลนด์ ทีมอันดับ 2 ของกลุ่ม 9 โดยคู่แรกเป็นทาง อรวรรณ มืออันดับ 88 ของโลก ที่ประเดิมให้ไทยชนะ วีลกอส ซูซานน่า มืออันดับ 172 ของโลก 3-0 เกม (12-10, 11-9, 11-6) ไทยนำ 1-0 คู่ จากนั้นเป็นทางทัพโปแลนด์ที่เก็บชัยได้สองคู่ติดโดย นาตาเลีย บายอร์ มืออันดับ 59 ของโลก ชนะ สุธาสินี มืออันดับ 134 ของโลก 3-1 เกม (11-8, 11-9, 5-11, 11-6) และ คาตาซิน่า วีกรีซ มืออันดับ 99 ของโลก ชนะ จิณห์นิภา มืออันดับ 301 ของโลก 3-1 เกม (13-11, 9-11, 11-5, 11-7) โปแลนด์กลับมานำ 2-1 คู่ แต่ถัดมาความแกร่งของ ทิพย์ อรวรรณ ก็สอนเชิงให้กับ นาตาลี บายอร์ มือหนึ่งของโปแลนด์ด้วยการเอาชนะไป 3-1 เกม (13-11, 11-3, 9-11, 11-5) สองทีมมาเสมอกันอย่างสนุก 2-2 คู่
มาถึงคู่ตัดสินเป็นการดวลกันของ หญิง สุธาสินี กับ วีลกอส ซูซานน่า บทสรุปเป็นทางสาวโปลที่ทำผลงานได้ดีกว่า ตบชนะ สุธาสินี ไป 3-1 เกม (11-8, 6-11, 11-4, 11-6) จบการแข่งขัน โปแลนด์ ชนะ ไทย 3-2 คู่ ส่งสาวไทยตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ด้านประเภททีมชาย หนุ่มไทยลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม อยู่ในกลุ่ม 11 ผลงานไม่สู้ดี พ่ายรวดทั้ง 3 นัด โดยแพ้ อียิปต์ 1-3 คู่, แพ้ ตุรกี 1-3 คู่ ก่อนจะแพ้ คาซัคสถาน 1-3 คู่ จบอันดับที่ 4 อันดับสุดท้ายของกลุ่ม 11 ตกรอบไปเช่นกัน ทัพเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยปิดฉากศึกชิงแชมป์โลกประเภททีม 2026