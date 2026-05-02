สาวไทยผงาดคว้าแชมป์หญิงคู่หวดไอทีเอฟ “กษิดิศ - พัชรินทร์” ลิ่วชิงที่นครปฐม

สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ชายและหญิง สัปดาห์แรก ณ สนามเทนนิส ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2569 เข้าโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน
ในประเภทเดี่ยว มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศ ได้ทั้งชายและหญิง โดยชายเดี่ยว "บูม" กษิดิศ สำเร็จ มือ 1 ของไทย มือ 416 ของโลก เอาชนะได้ตามคาด ในฐานะมือวาง 1 ของรายการ ตัดเชือกชนะ มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง จากมาเลเซีย มือ 640 ของโลก ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 7-6 ไทเบรก 7-4 ในเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง
กษิดิศ จะชิงชนะเลิศกับ ชุง ฮยอน จากเกาหลีใต้ มือ 644 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ มาซามิจิ อิมามูระ มือวาง 3 และมือ 455 ของโลก จากญี่ปุ่น ได้แบบขาดลอย 6-1, 6-0
ด้าน "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 452 ของโลก และมือวาง 1 ของรายการ เจอคู่แข่งขันที่เอาชนะได้ไม่ง่ายอย่าง อิม ฮีแร จากเกาหลีใต้ มือ 1273 ของโลก ทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่ พัชรินทร์ จะใช้ประสบการณ์คว้าชัยชนะได้แบบฉิวเฉียด ส่งผลให้สาวไทยชนะ 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 7-5 และ 7-6 ไทเบรก 8-6 ในเวลาแข่งขันกว่า 2 ชั่วโมง
พัชรินทร์ จะชิงชนะเลิศกับ อี คยอง ซอ จากเกาหลีใต้ มือ 583 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ หลิว ยู่ฮั่น จากจีน มือ 1010 ของโลก 2-0 เซต 6-0, 6-1 โดยเป็นการลุ้นคว้าแชมป์อาชีพ รายการที่ 13 ของพัชรินทร์
จากนั้นเป็นรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่ โดย นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และแสดงความยินดีกับนักกีฬา
ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ พัชรินทร์ ที่เข้าชิงฯ หญิงเดี่ยวไปแล้ว ควงแขน "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร ในฐานะคู่มือวาง 4 โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา ช่วยกันหวดเอาชนะ ยูกะ โฮโซกิ จากญี่ปุ่น และ เอลีส เซอะ จากนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นคู่มือวาง 1 ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-2
พัชรินทร์ กับ กมลวรรณ ได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 955 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,056 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 15 คะแนน ส่วนคู่มือวาง 1 ได้รองแชมป์ รับร่วมกัน 515 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 16,748 บาท และคนละ 10 คะแนน
ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ ชินจิ ฮาซาวะ และ ยามาโตะ สุเอโอกะ จากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่มือวาง 4 ผนึกกำลังเอาชนะ เอส ดี ปราจวาล เอฟ และ นิติน กุมาร ซินฮา จากอินเดีย คู่มือวาง 1 ด้วยสกอร์ 6-2 ทั้งสองเซต ส่งผลให้คู่หนุ่มญี่ปุ่นได้แชมป์ รับรางวัลร่วมกัน 1,782 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 57,950 บาท และคนละ 25 คะแนน ส่วนคู่อินเดียได้รองแชมป์ รับร่วมกัน 1,023 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 33,267 บาท และคะแนน คนละ 14 คะแนน