ครั้งแรกประสบความสำเร็จเกินคาด! เทศกาลการแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Tough Mudder (ทัฟ มัดเดอร์) บรรยากาศคึกคักสุดมัน และยิ่งใหญ่ ท่ามกลางนักกีฬานานาชาติกว่า 2 พันคนจาก 20 ประเทศร่วมปล่อยพลัง ณ วิสดอม วัลเลย์ พัทยา จ.ชลบุรี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกับ จังหวัดชลบุรี และสปาร์ตัน ไทยแลนด์ ร่วมกันจัดเทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก รายการ "2026 Pattaya Tough Mudder" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ณ วิสดอม วัลเลย์ จ.ชลบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบาย Sport Tourism ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาลิขสิทธิ์ระดับโลกเพื่อมุ่งหมายการเป็น International Sport Tourism ของประเทศ
บรรยากาศของการแข่งขัน "2026 Pattaya Tough Mudder” มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและนานาชาติกว่า 2 พันคนจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมประชันวิ่งโคลนระดับโลกกันอย่างคึกคักและสุดมัน ทั้งการฝ่าดานลุยโคลนสุดโหด, การปีนป่ายกำแพงสูง, วิ่งฝ่าด่าน, คลานลุยโคลนรอดรั้ว และการช่วยเหลือกันและกันเป็นทีม เพื่อร่วมกันพิชิตความท้าทายที่เต็มไปด้วยโคลน และอุปสรรคต่างๆ นานา บทพิสูจน์ความแข็งแกร่งทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาของทีมเวิร์ก กันอย่างสนุกสนานสมกับเป็นสนามสำหรับคนที่ชอบปล่อยพลัง และเน้นการช่วยเหลือกันเป็นกลุ่ม โดยไม่เน้นไปที่ผลการแข่งขัน
การจัดเทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Tough Mudder ครั้งแรกในเมืองไทยครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายของทางผู้จัด จากจำนวนผู้ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม และบรรยากาศแห่งความสนุกสุดมันที่ท้าทายความแข็งแกร่งของบรรดาเหล่านักกีฬาทุกคนได้ตะลุยฝ่าด่านลุยโคลนกันแบบเต็มพิกัด แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกในไทย แต่จัดออกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ และช่วยสร้างเงินสะพัดกว่า 150 ล้านตลอดการจัดงานอีกด้วย
สำหรับ Tough Mudder (ทัฟ มัดเดอร์) เป็นกิจกรรมวิ่งวิบากเชิงประสบการณ์ระดับโลกที่เน้นความท้าทายผ่านด่านอุปสรรคต่างๆ (Obstacle Course Race - OCR) โดยมีประวัติและจุดเด่นสำคัญ ยึดหัวใจสำคัญคือ “ทีมเวิร์ค” พร้อมด่านอุปสรรคระดับเวิลด์คลาส ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการจัดที่ต่างประเทศ
ขณะที่ในประเทศไทยได้นำรายการนี้เข้ามาจัดเป็นครั้งแรกกับ "2026 Pattaya Tough Mudder” เพื่อผลักดันให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับโลก โดยที่ Tough Mudder คือกิจกรรมวิ่งที่เน้นความสนุก ความโหดจากการลุยโคลน และมิตรภาพ โดยไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่น แต่แข่งกับใจตัวเองและอุปสรรค
แนวคิดหลักของ Tough Mudder ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อจับเวลา แต่เป็นการวิ่งเพื่อ "ความร่วมมือ" ทีมเดียวกันต้องช่วยกันฝ่าด่านอุปสรรค โดยมีต้นกำเนิดจากการก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นมากกว่างานวิ่งธรรมดา แต่เป็นสนามทดสอบความอึด ความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นการฝ่าด่านโคลน และอุปสรรคต่างๆ นานา
ลักษณะสนาม Tough Mudder จะอัดแน่นไปด้วยด่านอุปสรรคกว่า 20 ด่าน บนเส้นทางระยะไกล (เช่น 15 กิโลเมตร) ที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายขีดจำกัด ซึ่งจุดเด่นจะเป็นการลุยโคลน (Mud Mile), การปีนป่ายกำแพงสูง, และการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อคว้าผ้าคาดหัว Tough Mudder มาครองให้ได้
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ
Tough Mudder Thailand : https://www.facebook.com/p/Tough-Mudder-Thailand-61574023651092/
หรือถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tough Mudder ร่วมกลุ่ม Community และสอบถามได้เลยที่ http://bit.ly/3mt80Ob
Footage: บรรยากาศการแข่งขันวิ่งโคลน (2 พ.ค 69)
https://youtu.be/sFPDv2biXkw?si=Q1F1xce_HMd_SH9u
