“แฮ็กเกอร์ตี” ประกาศทวงบัลลังก์มวยไทย ด้าน “แรมโบ้เล็ก” ที่บวชอยู่ ตอบนิ่มๆ “รอหลวงพี่แปป”

กลายเป็นมีมให้แฟนมวยได้หยิบยกขึ้นมาแซวกับยับ เมื่อ "แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ที่เวลานี้บวชเป็นพระอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดชัยภูมิ โพสต์เฟซบุ๊คว่า “รอหลวงพี่แปป” หลัง โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ประกาศขอชิงแชมป์โลกมวยไทย ONE คืน
ทั้งนี้ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เพิ่งจะเอาชนะคะแนน ยูกิ โยซะ ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบมตันเวต ในศึก ONE SAMURAI 1 ได้สำเร็จ ซึ่งแฮ็กเกอร์ตี ก็ประกาศหลังไฟต์ดังกล่าวว่า อยากจะชิงแชมป์โลกกับ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ เจ้าของแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่เพิ่งจะเอาชนะคะแนน นาบิล อานาน ในศึก ONE ลุมพินี 147
ทั้งนี้แฟนๆมวยไทยได้เข้ามาคอมเมนต์แซวแรมโบ้เล็กกันถล่มทลาย อาทิ
“ใจเย็นครับหลวงพี่”
“จัดไปหลวงพี่ เอาให้รู้จัก ซ้ายธรรมจักร”
“จีวรบินไหมหลวงพี่ คู่เอกเมื่อวาน”
“ใส่สบงแล้วทรงพลัง”
“เดี๋ยวเจออภินิหารฝ่ามือยูไล”