ไทยเจ้าภาพจัดเทนนิสรุ่น 12 ปีอาเซียน นักกีฬาพร้อมป้องแชมป์-ชิงตั๋วลุยเอเชีย

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 2 รายการใหญ่ด้วยกัน สำหรับรายการแรกคือ เทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รายการ "ไอทีเอฟ เอเชีย ทเวลฟ์ แอนด์ อันเดอร์ ทีม คอมเพทติชั่น" ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 2569 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี โดยมี 8 ชาติเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ลาว และไทย เจ้าภาพ
ในส่วนทีมไทยนั้น นักกีฬาทีมชาย ได้แก่ "น้องโอลีเวอร์" โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ (ลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์) จากชลบุรี, "น้องธีร์" ธีร์ ศรประสิทธิ์ จาก กทม., "น้องมาวิน" ปรัตถกร ภาชีรัตน์ จากพระนครศรีอยุธยา โดยมี "โค้ชจิม" จ่าสิบเอก สหทัศน์ ศุภกิจ เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาย
ด้านนักกีฬาทีมหญิง ได้แก่ "น้องฬิกะ" วิมุตติญา พงษ์หนู จาก กทม., "น้องเบลล่า" ภัคจิรา หอเลิศสกุล จาก กทม., "น้องแอล" ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน) จากนนทบุรี โดยมี "โค้ชบอย" นายอิทธิพล ศรีเสน เป็นผู้ฝึกสอนทีมหญิง สำหรับทั้ง 2 ทีม มี "โค้ชตั้ม" นายอนุชิต เรือนก้อน เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนายบุญมี โพธิ์ไพจิตร ทำหน้าที่เทรนเนอร์
"ทีมที่ได้อันดับ 1-3 ของรายการนี้ ทั้งชายและหญิง จะได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปแข่งรอบไฟนอลส์ ในศึกชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยปีที่แล้ว ทีมไทยทั้งชายและหญิงได้แชมป์ ได้ไปรอบไฟนอลส์ด้วย มาถึงปีนี้ ทราบว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี เพื่อเป้าหมายป้องกันแชมป์ให้ได้อีกสมัย" นายสุชัย กล่าว
"บิ๊กสุชัย" กล่าวต่อว่า ส่วนอีกรายการที่กำลังจัดการแข่งขันช่วงแรกอยู่ในขณะนี้คือ เทนนิสอาชีพ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ชายและหญิง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) กับ สมาคมฯ และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจัดทั้งเทนนิสอาชีพชายและหญิง รวม 6 รายการ ซึ่งการแข่งขันของช่วงแรกจะจบลงในวันที่ 17 พ.ค.นี้
จากนั้นจะจัดขึ้นอีก 2 ช่วง ๆ ละ 6 รายการ สำหรับช่วงที่สอง ระหว่างวันที่ 6 - 26 ก.ค. และช่วงที่สาม ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 20 ก.ย. โดยแต่ละช่วง มีนักเทนนิสและผู้ติดตามจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของชุมชนได้เป็นอย่างดี ผ่านการใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหารและค่าที่พัก เป็นต้น.