“นรเศรษฐ์ธาดา” นักปั่นชุดเอเชียนเกมส์ทำผลงานเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์สองล้อลู่ประเทศไทย

นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าดับเบิ้ลแชมป์จากรายการไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชายในศึกสองล้อประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2569 สนามที่ 2 ด้าน “กัญญารัตน์ หน่อแก้ว” คว้าแชมป์รุ่นประชาชนหญิง
การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2569 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2569 ที่สนามเวลโลโดรม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก สำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม มีชิง 15 เหรียญทอง โดยมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube: TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 7,000 ครั้ง
สำหรับผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 ส.ท.หญิง กัญญารัตน์ หน่อแก้ว ทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 1.21.780 นาที, ที่ 2 น.ส.ณัฐชา สงเคน ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 1.21.841 นาที, ที่ 3 น.ส.ณัฐภรณ์ อภิโมทย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 1.23.643 นาที,
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง ที่ 1 น.ส.ณัฐชา สงเคน ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 1.21.841 นาที, ที่ 2 น.ส.กวินนาฏ เครือทอง นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีม HCCT by ปั๊มลุงเท่ง เวลา 1.26.976 นาที, ที่ 3 น.ส.เพชรลดา มั่นคง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ กองบิน 46 พิษณุโลก เวลา 1.28.469 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 “แนว” จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ KOM-KOM เวลา 1.07.621 นาที, ที่ 2 อส.ทพ.ภวูดล โคตพรม ทีมราชนาวี M Autogate &Siri K Hero bike Thermaltake Bicycle เวลา 1.11.626 นาที, ที่ 3 นายกนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.12.510 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย ที่ 1 จ.ต.นรเศรษฐ์ธาดา บุญมา นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ KOM-KOM เวลา 1.07.621 นาที, ที่ 2 นายกนกพันธุ์ แก้วงามอรุณ ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ-โกกิ เวลา 1.12.510 นาที, ที่ 3 นายพิชชากร อินทรักษา ทีม HCCT by ปั๊มน้ำมันลุงเท่ง เวลา 1.13.036 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนหญิง ที่ 1 น.ส.ณัฐธยาน์ ภู่เกตุ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.28.204 นาที, ที่ 2 น.ส.ศิวะพร พุทธอร่าม ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.28.235 นาที, ที่ 3 น.ส.บรรณฑิตา ลัดดาวรรณ์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.34.138 นาที
ไทม์ไทรอัล 1 กม. รุ่นเยาวชนชาย ที่ 1 นายสิรวิชญ์ แสนใส ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.11.868 นาที, ที่ 2 นายกันตพัฒน์ โพธิ์ศรี ทีม HERO BIKE - CK RACING - รร.อยุธยาวิทยาลัย เวลา 1.11.920 นาที, ที่ 3 นายคุณานนต์ รอดสุพรรณ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 1.15.115 นาที ด้านผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เริ่มเวลา 07.30 น. มีชิง 32 เหรียญทอง รับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube: TCA Channel ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป