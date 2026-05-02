เปิดสถาบันเทควันโด ม.เกษตร “โค้ชเช”นั่งแท่นผอ.ลุยผลักดันสู่ศูนย์กลางอบรมอาเซียน

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, “โค้ชเช” ดร.ชัชชัย เช ผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย, นายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Taekwondo Academy) ที่ชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมีอี คยู ซ็อก อดีตประธานสหพันธ์เทควันโดเอเชีย รวมทั้งผู้แทนจากหลายภาคส่วน อดีตนักเทควันโดทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอน ร่วมงานอย่างคับคั่ง
ดร.ดำรงค์ กล่าวว่า สถาบันแห่งนี้มีภารกิจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากีฬาเทควันโดให้กับเด็กและเยาวชนไทย เพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งผลิตนักเทควันโดที่มีความสามารถในการไปแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ รวมทั้งยังมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นและหลักสูตรร่วมกับเวิลด์ เทควันโด อคาเดมี สำหรับพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาผู้ประกอบการสถานฝึกสอนเทควันโดให้เป็นผู้บริหารอย่างเป็นมืออาชีพ มุ่งหวังว่าสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนากีฬาเทควันโดอย่างครบวงจรในระดับอาเซียน ภายใต้การดูแลของโค้ชเชที่มีประสบการณ์ และนำนักเทควันโดไทยคว้าแชมป์ระดับโลกมามากมาย โดยมีการปรับพื้นที่ชั้น 3 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้พร้อมทุกด้านตามเป้าประสงค์และภารกิจของสถานบันนี้
“โค้ชเช” กล่าวว่า ความสำคัญของสถาบันแห่งนี้ คือ การสร้างทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน โดยเป็นสถานที่หลักในการจัดอบรมด้านต่างๆ ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมคุคกิวอน ซึ่งมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความเป็นสากลของกีฬาเทควันโด เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติผ่านกิจกรมมแลกเปลี่ยนและการวิจัยระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสืบทอด อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมเทควันโดด้วย ซึ่งตนมีส่วนร่วมในการดูแลสถาบันในฐานะผู้อำนวยการถสาบัน และเชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์กับวงการเทควันโดไทย อาเซียน เอเชีย และต่อยอดไประดับโลกได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามช้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 098-536-5145